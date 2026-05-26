Därför har oljepriserna inte stigit mer än 100 dollar – ännu

Världen gick in i Hormuz‑krisen med större oljelager än många analytiker insåg.



Normalt skulle ett tre månader långt stopp i sundet ha pressat upp oljepriserna betydligt snabbare än vad som skett, men lagren har fungerat som en stötdämpare och hållit tillbaka den väntade prisreaktionen.

OECD‑lagren har nu fallit under sitt femårsgenomsnitt, och oberoende aktörer som Vortexa och Kpler visar att även de flytande lagren minskar vecka för vecka.

Arbetslager – den sista interna bufferten

Att nivåerna fortfarande ser hanterliga ut beror på att världen gick in i krisen med ovanligt stora arbetslager, alltså den olja som måste finnas i systemet för att raffinaderier, pipelines och terminaler ska kunna hålla normal drift.



De lagren är alltså inte egentligen tillgängliga för konsumtion utan fungerar som smörjmedel i själva logistikkedjan.



Arbetslager kan bara sjunka till en viss nivå innan flödena börjar påverkas. När marknaden närmar sig den gränsen finns ingen marginal kvar att hantera störningar.



Då räcker det med ett mindre produktionsstopp eller en försenad leverans för att systemet ska behöva växla ned.



Händer det kommer priset att reagera betydligt snabbare än i ett normalt läge.

OPEC:s reservkapacitet – sista säkerhetslinjen

När den interna bufferten i systemet är borta återstår bara OPEC:s reservkapacitet, skriver Oilprice.com.



Saudiarabien har fortfarande möjlighet att öka produktionen, men så länge Hormuzsundet är blockerat kan stora delar av den kapaciteten inte nå marknaden. Det innebär att reserven främst existerar på pappret.

Efterfrågan på olja har mattats av

Högre priser och svagare industrikonjunktur har dämpat konsumtionen i flera stora ekonomier, vilket har gett marknaden ett tillfälligt andrum.



Men nedgången i efterfrågan ser inte strukturell ut. När konsumtionen väl återhämtar sig möter den en marknad med mycket små reserver kvar. Detta kan innebära betydligt snabbare prisuppgångar.

