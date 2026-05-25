Norge gasar – öppnar döda fält under krisen

I maj tillkännagav den norske energiministern Terje Aasland planer på att återöppna tre gasfält i Nordsjön, Albuskjell, Vest Ekofisk och Tommeliten Gamma, som stängdes ned för nästan tre decennier sedan

Fälten väntas vara i drift igen senast 2028. ”Vi kommer att utveckla, inte avveckla, verksamheten på vår kontinentalsockel”, säger Aasland enligt Oilprice.com.

Stängningen av Hormuzsundet påverkar

Bakgrunden är Irankrigets konsekvenser för den globala energimarknaden.

Stängningen av Hormuzsundet, som i normala fall kanaliserar runt en femtedel av världens råolja och flytande naturgas, har utlöst en kraftig utbudschock. Norge, som är Europas största olje- och gasproducent utanför Ryssland, har dragit nytta av situationen.

Landets export av råolja uppgick till 57,4 miljarder norska kronor i mars, en ökning med 68 procent jämfört med samma månad föregående år och det högsta exportvärdet som hittills noterats.