Norge befäster sin roll som Europas viktigaste energileverantör och dubblar ned på olje- och gassatsningarna mitt under ett av de mest turbulenta geopolitiska lägena på decennier.
Norge gasar – öppnar döda fält under krisen
I maj tillkännagav den norske energiministern Terje Aasland planer på att återöppna tre gasfält i Nordsjön, Albuskjell, Vest Ekofisk och Tommeliten Gamma, som stängdes ned för nästan tre decennier sedan
Fälten väntas vara i drift igen senast 2028. ”Vi kommer att utveckla, inte avveckla, verksamheten på vår kontinentalsockel”, säger Aasland enligt Oilprice.com.
Stängningen av Hormuzsundet påverkar
Bakgrunden är Irankrigets konsekvenser för den globala energimarknaden.
Stängningen av Hormuzsundet, som i normala fall kanaliserar runt en femtedel av världens råolja och flytande naturgas, har utlöst en kraftig utbudschock. Norge, som är Europas största olje- och gasproducent utanför Ryssland, har dragit nytta av situationen.
Landets export av råolja uppgick till 57,4 miljarder norska kronor i mars, en ökning med 68 procent jämfört med samma månad föregående år och det högsta exportvärdet som hittills noterats.
Ny teknik kan göra det enklare
Samtidigt pekar ny analys, med stöd av den norska Offshore-direktionen, på att avancerade utvinningsmetoder, så kallad Enhanced Oil and Gas Recovery, EOGR, kan frigöra mellan 350 och 700 miljoner fat oljeekvivalenter från fält som redan är i drift.
I det övre spannet motsvarar det hela Johan Sverdrup-fältets beräknade livstidsproduktion. Men tidspressen är reell: när fälten mognar och reservoartrycket sjunker försämras förutsättningarna successivt.
”Det finns ingen universallösning. Vi behöver identifiera rätt metod för varje fält och agera vid rätt tidpunkt”, säger Ove Bjørn Wilson, senior reservoaringenjör vid Offshore-direktionen.
Norge borrar men grannen har satt stopp
Norges satsning kontrasteras skarpt mot grannlandet Storbritannien, där energiministern Ed Miliband 2024 förbjöd ny olje- och gasborrning.
Storbritannien väntas stänga ned runt 180 av sina 280 oljefält innan 2030 och blir därmed allt mer beroende av import.
”Det är orimligt att vi har stängt ned vår egen produktion bara för att bli allt mer beroende av import”, sade Ashley Kelty, analytiker vid investmentbanken Panmure Liberum, till The Telegraph .
”Norrmännen vet att de har en dum granne som köper allt de producerar, oavsett pris.”
Statsminister Jonas Gahr Støre har tydliggjort Norges linje: ”Olje- och gasindustrin är avgörande för Norge och bör utvecklas, inte fasas ut”, har han sagt.
Statsoljebolaget Equinor planerar att investera sex miljarder dollar per år fram till 2035 för att undvika ett produktionsfall, enligt Oilprice.com.
Kritiken låter dock inte vänta på sig. Lars Haltbrekken, miljötalesperson för Norges Socialistiska Vänsterparti, kallar politiken för ”greenwashing rakt igenom” och menar att sårbara naturområden sätts på spel med full vetskap.