Oljepriset föll kraftigt efter nyheten om att ett avtal mellan USA och Iran närmar sig. Men det finns fortfarande hinder kvar på vägen.
Avtal om Hormuzsundet närmar sig efter genombrott
Iran uppger att flera centrala frågor har lösts i förhandlingarna med USA om att förlänga den bräckliga vapenvilan mellan länderna och återöppna Hormuzsundet.
Men iranska företrädare varnar också för att ett slutligt avtal fortfarande inte är nära förestående.
Enligt Irans utrikesdepartement återstår fortfarande känsliga detaljer i samtalen.
Försöker på diplomatisk väg
Iran anklagar dessutom USA för att ändra position under förhandlingarnas gång, något som enligt Teheran försvårar processen.
Från amerikansk sida säger utrikesminister Marco Rubio att Washington vill ge diplomatin en möjlighet att lyckas, men understryker samtidigt att andra alternativ finns om samtalen bryter samman.
”Antingen kommer vi att få ett bra avtal eller så måste vi hantera det på ett annat sätt”, sa Rubio, enligt Financial Times.
Förhandlingarna sker mot bakgrund av den konflikt som blossade upp tidigare under året efter amerikanska och israeliska attacker mot Iran.
Har kontroll över sundet
Det ledde till omfattande iranska motangrepp med robotar och drönare mot mål i regionen. Sedan början av april råder en skör vapenvila.
Ett centralt inslag i diskussionerna är Hormuzsundet, den strategiskt viktiga farleden där omkring en femtedel av världens olje- och gastransporter normalt passerar.
Under konflikten har Iran kraftigt begränsat trafiken genom sundet, vilket bidragit till stigande energipriser och ökad oro på världens marknader.
Enligt uppgifter till internationella medier skulle Iran inom ramen för ett tillfälligt avtal successivt öppna sundet igen och avlägsna minor från området. USA skulle samtidigt lätta på vissa marina restriktioner mot iranska hamnar.
Oljepriset sjönk efter nyheten
Samtalen omfattar även Irans kärntekniska program. Diskussioner ska enligt uppgifterna inledas om landets lager av höganrikat uran och möjliga åtgärder för att minska eller överföra materialet.
I utbyte kan USA stegvis lätta på sanktioner och frigöra frysta iranska tillgångar utomlands, beroende på hur förhandlingarna utvecklas.
Marknaderna reagerade positivt på signalerna om framsteg. Oljepriset föll kraftigt under måndagens handel i Asien efter förhoppningar om minskad risk för störningar i energiförsörjningen från Mellanöstern.
Trots optimismen beskriver diplomater läget som mycket känsligt. Misstron mellan parterna är fortsatt djup och båda sidor försöker undvika att framstå som eftergivna inför sina motståndare.
