Avtal om Hormuzsundet närmar sig efter genombrott

Iran uppger att flera centrala frågor har lösts i förhandlingarna med USA om att förlänga den bräckliga vapenvilan mellan länderna och återöppna Hormuzsundet.

Men iranska företrädare varnar också för att ett slutligt avtal fortfarande inte är nära förestående.

Enligt Irans utrikesdepartement återstår fortfarande känsliga detaljer i samtalen.

Försöker på diplomatisk väg

Iran anklagar dessutom USA för att ändra position under förhandlingarnas gång, något som enligt Teheran försvårar processen.

Från amerikansk sida säger utrikesminister Marco Rubio att Washington vill ge diplomatin en möjlighet att lyckas, men understryker samtidigt att andra alternativ finns om samtalen bryter samman.

”Antingen kommer vi att få ett bra avtal eller så måste vi hantera det på ett annat sätt”, sa Rubio, enligt Financial Times.

Förhandlingarna sker mot bakgrund av den konflikt som blossade upp tidigare under året efter amerikanska och israeliska attacker mot Iran.

