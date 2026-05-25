Stenergard: Ljusen avslöjar Rysslands ekonomi

Den svenska regeringen har presenterat en radikalt annorlunda bild av Rysslands ekonomiska utveckling än den Kreml själv förmedlar.

Missa inte: Oljan jackpott för Kreml – ryska ekonomin krymper ändå. Realtid

Medan Moskva hävdar att BNP växte med ungefär 13 procent mellan 2020 och 2024, pekar en svensk analys baserad på nattlig ljusintensitet från satellitbilder på att ekonomin i stället krympte med 8 procent under samma period.

Stenergard: Överskatta inte Ryssland

I en debattartikel i New York Times uppmanar utrikesminister Maria Malmer Stenergard västvärlden att inte överskatta Rysslands ekonomiska styrka.

Hon lyfter också fram att landet kraftigt underskattar sin egen inflation, den officiella siffran för 2024 var 10 procent, men centralbanken höjde samtidigt styrräntan till 21 procent.

Läs även: Betyget på ryska trupperna: ”De är utmattade”. Dagens PS

Idag är den officiella inflationen 5,2 procent, men den svenska militärunderrättelsetjänsten bedömer att den sannolikt ligger närmare den nuvarande styrräntan på 15 procent.

ANNONS

”Det här innebär att Ryssland överskattar sin köpkraft, och att landets förmåga att finansiera militära utgifter är svagare än vad det ser ut”, skriver Malmer Stenergard.