Svensk nattlig satellitdata ger en helt annan bild av den ryska ekonomin än Kremls officiella siffror. Samtidigt varnar utrikesministern för att landets finansiella buffertar håller på att tömmas.
Stenergard: Ljusen avslöjar Rysslands ekonomi
Den svenska regeringen har presenterat en radikalt annorlunda bild av Rysslands ekonomiska utveckling än den Kreml själv förmedlar.
Medan Moskva hävdar att BNP växte med ungefär 13 procent mellan 2020 och 2024, pekar en svensk analys baserad på nattlig ljusintensitet från satellitbilder på att ekonomin i stället krympte med 8 procent under samma period.
Stenergard: Överskatta inte Ryssland
I en debattartikel i New York Times uppmanar utrikesminister Maria Malmer Stenergard västvärlden att inte överskatta Rysslands ekonomiska styrka.
Hon lyfter också fram att landet kraftigt underskattar sin egen inflation, den officiella siffran för 2024 var 10 procent, men centralbanken höjde samtidigt styrräntan till 21 procent.
Idag är den officiella inflationen 5,2 procent, men den svenska militärunderrättelsetjänsten bedömer att den sannolikt ligger närmare den nuvarande styrräntan på 15 procent.
”Det här innebär att Ryssland överskattar sin köpkraft, och att landets förmåga att finansiera militära utgifter är svagare än vad det ser ut”, skriver Malmer Stenergard.
Oljan räcker inte
Konflikten i Mellanöstern har tillfälligt gett Kreml ett visst andrum genom högre oljepriser, men enligt svensk underrättelseanalys skulle Urals-oljan behöva hålla sig över 100 dollar fatet resten av året för att ge ett verkligt tillskott till statsfinanserna.
I förra veckan nådde priset 94,87 dollar, det högsta sedan 2023.
Energiintäkterna under januari–april var dessutom 40 procent lägre jämfört med samma period föregående år, och att Rysslands centralbank håller styrräntan på historiskt höga nivåer för att dämpa inflationen, med effekten att investeringsviljan i det civila näringslivet stryps.
Eliter tappar tron på Putin
Malmer Stenergard beskriver ett land under tilltagande inre press.
Putins godkännandegrad har fallit från 77,8 procent vid årets början till 65,6 procent, enligt Rysslands eget statliga opinionsföretag.
Företagskonkurser ökar, ukrainska drönare når nu mål långt in i landet, och en f.d. hög Kreml-tjänsteman skriver i The Economist att landets elit för första gången börjar föreställa sig ett Ryssland utan Putin.
”Ironin är att Putin startade kriget för att bevara makten. Nu börjar ryssarna för första gången sedan konflikten inleddes att föreställa sig en framtid utan honom”, säger tjänstemannen..
Malmer Stenergard använder analysen för att argumentera för skärpta sanktioner mot den ryska energisektorn, bland annat ett förbud mot maritima tjänster som försäkringar, hamnåtkomst och finansiering.
”Rysslands ekonomi är, i nominella termer, knappt större än delstaten New York och mindre än Texas”, skriver hon.