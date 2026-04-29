Så driver USA en långsiktig strategi i Hormuzsundet

Genom den smala passagen mellan Irans sydkust och Omans Musandam-halvö transporterar tankfartyg omkring en femtedel av världens sjöburna oljeexport. Det gör området till en av de mest avgörande punkterna i det globala energisystemet.

Marknaden behöver inte mycket för att reagera, vilket gör att politiska och militära åtgärder snabbt slår igenom i priset.

USA:s blockad och det bredare strategiska perspektivet

USA beskriver blockaden som ett sätt att begränsa Irans oljeexport och därmed landets ekonomiska handlingsutrymme.



Samtidigt pekar analyser, bland annat i underlag från OilPrice, på att åtgärden också kan ge USA ett bredare inflytande över ett av världens mest kritiska energiflöden.

Kontrollen över Hormuz ger Washington ett strategiskt verktyg som sträcker sig långt bortom relationen till Iran.

Genom att kontrollera tillgången till en så central transportled kan USA inte bara påverka Iran, utan även de länder som är beroende av oljan som passerar genom sundet.

Det gäller inte minst Kina, som är en av de största mottagarna av energi från regionen.