Tre månader – sen är Europas lager slut

Det framgår av varningar från norska energijätten Equinors ledning.

Europeiska gaslager är i dagsläget fyllda till cirka 35–37 procent av kapaciteten, långt under det normala säsongsmässiga nivåerna på 50 procent.

EU:s målsättning är att lagren ska vara 80–90 procent fyllda inför vintern. Enligt Equinors finanschef Torgrim Reita är det osannolikt att ens 80-procentsmålet nås.

”Vi tror att gaslagren sannolikt inte kommer att nå det uppsatta målet på 80 procent. Det innebär att den europeiska gasmarknaden framöver kommer att vara sårbar för väderextremer och driftstörningar”, säger Reitan till Reuters.

Omvänd struktur

En central orsak till det svåra läget är prisutvecklingen på marknaderna.

Normalt är sommarpriser på gas lägre än vinterpriserna, vilket ger incitament att köpa billig gas nu och lagra den inför den kalla årstiden.

Men den strukturen är just nu omvänd, spotpriser ligger över terminspriserna för vintern, vilket gör det olönsamt för aktörerna att fylla på lagren.