Europa kan inte fylla på sina gaslager i tillräcklig utsträckning inför nästa uppvärmningssäsong, och om störningarna vid Hormuzsundet fortsätter ytterligare månader riskerar kontinenten en akut försörjningskris.
Tre månader – sen är Europas lager slut
Det framgår av varningar från norska energijätten Equinors ledning.
Europeiska gaslager är i dagsläget fyllda till cirka 35–37 procent av kapaciteten, långt under det normala säsongsmässiga nivåerna på 50 procent.
EU:s målsättning är att lagren ska vara 80–90 procent fyllda inför vintern. Enligt Equinors finanschef Torgrim Reita är det osannolikt att ens 80-procentsmålet nås.
”Vi tror att gaslagren sannolikt inte kommer att nå det uppsatta målet på 80 procent. Det innebär att den europeiska gasmarknaden framöver kommer att vara sårbar för väderextremer och driftstörningar”, säger Reitan till Reuters.
Omvänd struktur
En central orsak till det svåra läget är prisutvecklingen på marknaderna.
Normalt är sommarpriser på gas lägre än vinterpriserna, vilket ger incitament att köpa billig gas nu och lagra den inför den kalla årstiden.
Men den strukturen är just nu omvänd, spotpriser ligger över terminspriserna för vintern, vilket gör det olönsamt för aktörerna att fylla på lagren.
Mellanösternkonflikten leder till underskott
Till det kommer ett globalt LNG-underskott, förvärrat av det pågående konflikten i Mellanöstern. Skador på katarska LNG-anläggningar har slagit ut 17 procent av landets exportkapacitet, och enligt Equinor kan det ta upp till fem år att reparera.
Det minskar tillgången på flytande naturgas till Europa vid en tidpunkt då efterfrågan från Asien är hög.
”Vi ser inte längre det överskott av LNG under detta decennium som vi förväntade oss för bara ett halvår sedan”, konstaterade Reitan i samband med att Equinor presenterade sitt kvartalsbokslut i maj.
Blockaden sätter tidsgränsen
Enligt Oilprice.com varnar Equinor också för att en 1–3 månader lång fortsatt blockad vid Hormuzsundet skulle göra situationen kritisk.
Det skulle kunna pressa det holländska referenspriset TTF mot 90 euro per megawattimme, en prisnivå som väntas tvinga fram kraftiga minskningar i industriell gasförbrukning och bränslebyte inom kraftsektorn.
Även om läget är allvarligt är det inte i nivå med energikrisen som följde på Rysslands invasion av Ukraina 2022. Europeiska länder arbetar nu med olika lösningar för att stimulera lagerfyllnad, i Italien via statliga kompensationsmekanismer och i Tyskland genom lagstadgade minimikrav på lagernivåer.