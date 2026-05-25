Riskmissen: Därför investerar kvinnor sämre än män 

Risktolerans är inte en sak utan två

Här ligger kärnan i den nya synen på riskhantering. Enligt banbrytande forskning av den kända tysk-amerikanska psykologiprofessorn Elke Weber är begreppet risktolerans i själva verket strikt uppdelat i två helt separata komponenter: riskperception och riskattityd.

Weber tilldelades nyligen vad som brukar beskrivas som Nobelpriset för samhällsvetenskap för sina upptäckter. Trots detta är hennes teorier fortfarande djupt underrapporterade i Sverige, och den finansiella sektorn har inte alls anammat de nya insikterna.

“Forskningen visar att vår risktolerans är väldigt domänspecifik. Du kan ha en extremt riskfylld livsstil privat och arbeta som fallskärmshoppare, men samtidigt vara jätteriskkänslig när det kommer till hur dina sparpengar ska förvaltas”, säger Laninge.

När finansbranschen klumpar ihop perception och attityd till en enda mätbar siffra skapas skeva modeller. Det är också i detta metodfel som förklaringen till de omdiskuterade könsskillnaderna på aktiemarknaden återfinns.

“Tydligen försvinner det mesta av könsskillnaden i risktagande när man kontrollerar för just uppfattningen av risk. Det är alltså inte alls så att kvinnor föds med sämre förmåga att tåla finansiell risk än män”, fortsätter han.

Skillnaden ligger i stället i hur finansiella tillgångar presenteras och uppfattas av olika grupper i samhället. Aktier och börshandel har historiskt sett kommunicerats på ett sätt som gör att tillgångarna uppfattas som mer riskfyllda av kvinnor.

“Det är ju liksom inte kryptovaluta det handlar om. Om man faktiskt förklarar att en bred aktiefond är stabil över tid ändrar folk snabbt uppfattning och vågar välja mer avkastande tillgångar till sitt sparande”, säger Laninge.

Utbildning förändrar upplevelsen av risk

Att förändra en vuxen människas djupt rotade personlighet eller känslomässiga attityd till risk är i det närmaste omöjligt. Däremot är den kognitiva uppfattningen av vad som faktiskt utgör en risk i högsta grad formbar.

“Det är ganska svårt att bara säga till någon att aktiefonder inte är farligt och tro att det hjälper. Men den subjektiva upplevelsen av risk kan vi påverka och förändra genom saklig och pedagogisk utbildning”, konstaterar Laninge.

För finansbranschen innebär Webers forskning och lärdomar att hela systemet för digital kundrådgivning behöver göras om från grunden. Istället för korta, stela checklistor krävs mer dynamiska verktyg som aktivt hjälper till att bygga upp kundernas mentala modeller.

“Den absolut största risken för en långsiktig sparare är att hamna i ett fegt sparande på grund av obefogad rädsla. Att lägga sina pengar på räntekonton gör att man går miste om enorma mängder framtida avkastning”, avslutar han.

