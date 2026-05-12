Iran söker nya sätt att hålla handeln levande när Hormuzsundet inte längre kan tas för givet som transportled. Nu växer alternativa rutter fram både över land och till sjöss.
Så kringgår Iran blockaden i Hormuzsundet
Pakistan har öppnat sex nya rutter för tredjelandshandel, och de har snabbt blivit viktiga för Irans försörjning.
Via hamnarna i Gwadar, Karachi och Port Qasim tar Iran nu in livsmedel, konsumentvaror och industrimaterial som tidigare kom sjövägen genom Hormuz.
Även Turkiet har blivit en viktig passagepunkt när Iran styr om sina flöden. Transporterna sker i högre grad med lastbil.
Det är dyrare, långsammare och mer sårbart än sjötrafik, men ger samtidigt Iran en fungerande importväg när den traditionella leden inte kan användas.
Läs också: Ny rutt runt Hormuz – Afghanistan öppnar för ny väg – Realtid
Ryssland fyller luckor via Kaspiska havet
Ryssland har samtidigt ökat sina leveranser till Iran via Kaspiska havet. Mindre fartyg transporterar spannmål, insatsvaror och industrimaterial till iranska hamnar.
Kapaciteten är begränsad, men flödena hjälper Iran att hålla importen uppe, rapporterar Oilprice.com.
Ekonomer beskriver situationen som hanterbar men kostsam. Högre transportkostnader driver upp importpriserna och sätter ytterligare press på inflationen.
Men Irans geografi, med nästan 6 000 kilometer landgräns mot sju länder, ger landet fler alternativ än många andra stater i regionen.
Läs mer: Oljejättar tjänar miljarder på Irankriget – Realtid
Oljeexporten söker nya vägar
Blockaden slår hårt mot Irans oljeexport, men den har inte stoppat den helt.
Enligt data från Vortexa och Lloyd’s List har vissa Iran‑kopplade tankfartyg lyckats ta sig förbi den amerikanska barriären. Samtidigt försöker Iran bygga mer långsiktiga lösningar.
En av dem är järnvägstransporter till Kina, som köper omkring 90 procent av Irans olja.
Tåglinjerna till Yiwu och Xi’an är redan i drift, och den kinesiska fraktkorridoren via Kazakstan och Turkmenistan har byggts ut.
Kapaciteten är begränsad, men järnvägen ger Iran en exportkanal som ligger helt utanför amerikansk kontroll.
Den ligger dessutom utanför det dollardominerade betalningssystemet, eftersom Kina betalar i yuan.
Läs mer: Irans hemliga flytande oljelager – så smugglas råolja förbi sanktionerna – Dagens PS
Tidsfristen för Iran krymper
När blockaden infördes hade Iran omkring 130 miljoner fat olja lagrade till havs.
De lagren ger landet tid, men inte obegränsat handlingsutrymme. På längre sikt krävs alternativa rutter med betydligt högre kapacitet än dagens.
Missa inte: Landet lämnar Opec – historiskt bakslag för oljekartellen – Realtid