Så kringgår Iran blockaden i Hormuzsundet

Pakistan har öppnat sex nya rutter för tredjelandshandel, och de har snabbt blivit viktiga för Irans försörjning.

Via hamnarna i Gwadar, Karachi och Port Qasim tar Iran nu in livsmedel, konsumentvaror och industrimaterial som tidigare kom sjövägen genom Hormuz.

Även Turkiet har blivit en viktig passagepunkt när Iran styr om sina flöden. Transporterna sker i högre grad med lastbil.

Det är dyrare, långsammare och mer sårbart än sjötrafik, men ger samtidigt Iran en fungerande importväg när den traditionella leden inte kan användas.

Ryssland fyller luckor via Kaspiska havet

Ryssland har samtidigt ökat sina leveranser till Iran via Kaspiska havet. Mindre fartyg transporterar spannmål, insatsvaror och industrimaterial till iranska hamnar.

Kapaciteten är begränsad, men flödena hjälper Iran att hålla importen uppe, rapporterar Oilprice.com.

Ekonomer beskriver situationen som hanterbar men kostsam. Högre transportkostnader driver upp importpriserna och sätter ytterligare press på inflationen.

Men Irans geografi, med nästan 6 000 kilometer landgräns mot sju länder, ger landet fler alternativ än många andra stater i regionen.

