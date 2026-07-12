BMW varnar: piratkopior säljs dyrt i Ryssland utan garanti

Statusmarkören driver efterfrågan

Efter att BMW lämnade Ryssland har tillgången på nya premiumbilar rasat. Att importera från tredjeland är både dyrt och osäkert. Därför är Avtotors piratkopior enda sättet att få tag på en “ny” BMW för köpare.



Statusvärdet är fortsatt högt, och i en marknad där västerländska varumärken blivit svåråtkomliga har bilarna fått en nästan symbolisk laddning.

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Bristerna påverkar inte intresset

Att bilarna saknar BMW:s digitala tjänster innebär också att vissa funktioner inte fungerar. För kunder som ändå vill åt varumärket och bilens utseende verkar det inte ha stoppat efterfrågan.

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Ingen försäljning utanför Ryssland

All tillgänglig rapportering pekar på att bilarna inte säljs utanför Ryssland. Marknaden drivs av brist, prestige och en växande parallell ekonomi som uppstått efter sanktionerna.



För BMW:s del innebär piratkopieringen en tydlig varumärkesrisk. Samtidigt syns ingen direkt påverkan på den europeiska marknaden.

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