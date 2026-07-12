BMW slår larm om att deras tidigare partner Avtotor nu bygger och säljer BMW‑modeller utan tillstånd i Ryssland. Bilarna saknar märkets kvalitetskontroll, certifiering och digitala system – men köps ändå av ryska kunder.
BMW varnar: piratkopior säljs dyrt i Ryssland utan garanti
Produktionen sker dels med komponentlager som blev kvar efter att BMW 2022 valde att lämna Ryssland, och dels med delar som tillverkats lokalt men som saknar den kvalitetskontroll som bilmärket står för.
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Säljs som premium
Prislappen för en piratkopierad BMW ligger enligt, The Moscow Times, på 12–14 miljoner rubel, motsvarande 1,5–1,8 miljoner kronor. Det är nivåer som normalt förknippas med en officiell BMW 7‑serie eller X7 på den europeiska marknaden.
Men de ryskbyggda bilarna saknar både certifiering, garanti och BMW:s digitala system. Köparen får en bil som visserligen ser ut som en BMW, men utan vare sig märkets ansvar eller säkerhetskontroller.
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Statusmarkören driver efterfrågan
Efter att BMW lämnade Ryssland har tillgången på nya premiumbilar rasat. Att importera från tredjeland är både dyrt och osäkert. Därför är Avtotors piratkopior enda sättet att få tag på en “ny” BMW för köpare.
Statusvärdet är fortsatt högt, och i en marknad där västerländska varumärken blivit svåråtkomliga har bilarna fått en nästan symbolisk laddning.
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Bristerna påverkar inte intresset
Att bilarna saknar BMW:s digitala tjänster innebär också att vissa funktioner inte fungerar. För kunder som ändå vill åt varumärket och bilens utseende verkar det inte ha stoppat efterfrågan.
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Ingen försäljning utanför Ryssland
All tillgänglig rapportering pekar på att bilarna inte säljs utanför Ryssland. Marknaden drivs av brist, prestige och en växande parallell ekonomi som uppstått efter sanktionerna.
För BMW:s del innebär piratkopieringen en tydlig varumärkesrisk. Samtidigt syns ingen direkt påverkan på den europeiska marknaden.
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