AI hotar finanssystemet – Myndigheter slår larm

Europeiska systemrisknämnden, ESRB, slår larm om att avancerade AI‑modeller skapar nya sårbarheter i EU:s finansiella system.



Varningen kommer samtidigt som cyberhoten ökar och tekniken sprids snabbt i branschen.

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AI kan göra attacker snabbare och svårare att stoppa

Enligt ESRB förändrar de nya modellerna cyberhotbilden. AI kan identifiera sårbarheter i kritisk programvara och utnyttja dem betydligt snabbare än tidigare, vilket gör att attacker kan bli både mer omfattande och svårare att hantera.

FI: Företagen måste räkna med störningar

Finansinspektionen (FI), som sitter i ESRB:s styrelse, uppmanar nu svenska finansiella företag att agera. Uppgifterna bygger på en nyhet som FI publicerat på sin webbplats.

”Företagen behöver utgå från att störningar kommer att inträffa och därför bygga operativ motståndskraft. Det är också ett prioriterat område i FI:s tillsyn”, säger Johan Almenberg, generaldirektör, FI.

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Riksbanken: Riskerna går över gränserna

Riksbankschef Erik Thedéen betonar att riskerna är internationella och att den geopolitiska situationen gör frågan ännu mer komplex.

”Vi välkomnar ESRB:s varning. AI-utvecklingen innebär stora möjligheter för finansiell sektor men medför också risker. Dessa risker följer ofta inte landsgränserna, och i en värld med geopolitiska spänningar bli frågan än mer komplicerad. Inte minst därför är en varning på EU-nivå viktig, även om detta också är en global fråga. Myndigheter globalt och i Sverige för en nära dialog med finansiella aktörer för att säkerställa att de har kapacitet att hantera de risker som den snabba utvecklingen av nya, mer kapabla, AI-modeller innebära”, säger Erik Thedéen, riksbankschef.

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