Krypto får stå tillbaka – AI tar över i Crypto Valley

Under 2010-talet flockades entreprenörer, investerare och teknikbolag till Zug. Regionen blev känd som Europas centrum för kryptovalutor och blockkedjeteknik, där företag byggde nya tjänster kring en snabbt växande marknad.

Men efter flera år av kraftiga svängningar har kryptobranschen gått in i en ny fas. De mest spekulativa projekten har försvunnit och investerarna har blivit mer selektiva.

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Blockkedjetekniken har fått större legitimitet

Mathias Ruch, riskkapitalist och grundare av Crypto Valley Venture Capital, säger till schweiziska Bilanz att förändringen inte behöver ses som ett misslyckande.



Enligt honom är en viktig skillnad jämfört med tidigare kryptovintrar att blockkedjetekniken i dag har fått större legitimitet.

Tekniken används nu av etablerade företag och finansaktörer som bygger nya lösningar för den finansiella infrastrukturen. I dag domineras marknaden av bolag som Sygnum och Amina, som har banklicenser och hundratals anställda.

De vilda åren med snabba spekulationer är över. Investeringarna har blivit färre men större, och kapitalet söker sig i högre grad till bolag med tydliga affärsmodeller.

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