Crypto Valley i schweiziska Zug har blivit en symbol för den globala kryptoboomen. När artificiell intelligens tar en större plats förändras området – både som ett nytt investeringsområde och som ett verktyg för att utveckla kryptotekniken.
Krypto får stå tillbaka – AI tar över i Crypto Valley
Under 2010-talet flockades entreprenörer, investerare och teknikbolag till Zug. Regionen blev känd som Europas centrum för kryptovalutor och blockkedjeteknik, där företag byggde nya tjänster kring en snabbt växande marknad.
Men efter flera år av kraftiga svängningar har kryptobranschen gått in i en ny fas. De mest spekulativa projekten har försvunnit och investerarna har blivit mer selektiva.
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Blockkedjetekniken har fått större legitimitet
Mathias Ruch, riskkapitalist och grundare av Crypto Valley Venture Capital, säger till schweiziska Bilanz att förändringen inte behöver ses som ett misslyckande.
Enligt honom är en viktig skillnad jämfört med tidigare kryptovintrar att blockkedjetekniken i dag har fått större legitimitet.
Tekniken används nu av etablerade företag och finansaktörer som bygger nya lösningar för den finansiella infrastrukturen. I dag domineras marknaden av bolag som Sygnum och Amina, som har banklicenser och hundratals anställda.
De vilda åren med snabba spekulationer är över. Investeringarna har blivit färre men större, och kapitalet söker sig i högre grad till bolag med tydliga affärsmodeller.
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Investerarna flyttar blicken mot AI
Enligt Bilanz har investerare börjat flytta sitt fokus från krypto till artificiell intelligens. Medan de tio största kryptovalutorna föll med mer än 30 procent under årets första halvår fortsatte AI-aktiernas starka utveckling.
Trenden märks även utanför finansmarknaden, bland annat i Crypto Valley runt Zug. Mathias Ruch beskriver AI som den nya stora investeringsvågen.
”Globalt sett flödar mycket pengar in i AI. Företag som inte erbjuder AI-lösningar har en nackdel”, säger han.
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AI och krypto möts
Samtidigt är AI inte bara en konkurrent till krypto. Företag använder också artificiell intelligens för att utveckla blockkedjetekniken vidare, analysera data och skapa nya finansiella tjänster.
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