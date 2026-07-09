Castellum har vänt utvecklingen i rekordfart. Aktien har stigit nära 20 procent samtidigt som fastighetssektorn i stort är ned runt 10 procent
Castellums aktie rusar efter storbråket
Bakom uppgången ligger miljardförsäljningar, en ny kapitalpolicy och en ledning som genomför den kursändring storägaren Roger Akelius drev igenom efter fjolårets konflikt med styrelsen.
Akelius fick som han ville
Förra sommaren pressade Akelius styrelsen för att få Pål Åhlsén utsedd till vd. Konflikten slutade med att ordförande Louise Richnau och Stefan Ränk avgick.
Akelius beskriver själv processen som nödvändig efter flera år av väntan på en kursändring: ”Jag kände mig tvungen att genomföra förändringar.”
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Miljardförsäljningar och massiva återköp
Den nya ledningen har infört ett avkastningsmål och en kapitalpolicy där återköp prioriteras över utdelning . Under 2026 har Castellum köpt tillbaka över 23,5 miljoner aktier för drygt 4,5 miljarder kronor.
Samtidigt har bolaget sålt fastigheter för över 24 miljarder kronor, där affären i Skåne – 13,3 miljarder – sticker ut. 60 procent av likviden ska delas ut till aktieägarna, resten går till att minska skuldsättningen.
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Styckningsplaner och regionala avyttringar
Akelius har tidigare lyft idén att dela upp Castellum i tre bolag, något som nu kan vara på väg att realiseras . Han öppnar även för fler regionala försäljningar där lokala aktörer anses bättre lämpade att driva fastigheterna vidare.
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Analytiker: Castellum visar vägen
Arctics analytiker Michael Johansson har höjt riktkursen till 130 kronor efter försäljningarna och menar att Castellums aktiva kapitalallokering är precis vad börsen velat se.
Han tror att fler bolag kommer kopiera strategin – och pekar särskilt ut Fabege som en tydlig kandidat.
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