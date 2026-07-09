Castellums aktie rusar efter storbråket

Bakom uppgången ligger miljardförsäljningar, en ny kapitalpolicy och en ledning som genomför den kursändring storägaren Roger Akelius drev igenom efter fjolårets konflikt med styrelsen.

Akelius fick som han ville

Förra sommaren pressade Akelius styrelsen för att få Pål Åhlsén utsedd till vd. Konflikten slutade med att ordförande Louise Richnau och Stefan Ränk avgick.

Akelius beskriver själv processen som nödvändig efter flera år av väntan på en kursändring: ”Jag kände mig tvungen att genomföra förändringar.”

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