Valunos ordförande medger att bolaget kan ha haft felaktig bokföring i flera år. Uttalandet gjordes i ett forum på nätet och får nu hård kritik.
Valunos miss: saknar miljonbelopp i bokföringen
Fintechbolaget Valuno skakas av nya uppgifter om bristande redovisning.
I ett inlägg på plattformen Discord skriver ordförande Jörgen Eriksson att han själv, hans bolag och deras kunder förlorat totalt 11,5 miljoner euro i affärer med Valuno – och att hela skulden inte finns upptagen i bolagets räkenskaper.
Eriksson uppger att Valuno under flera år inte levererat kryptovaluta enligt avtal och att skulderna därför borde vara betydligt större än vad balansräkningen visar.
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”Det här är jättemärkligt”
Uttalandet får skarp kritik. Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton reagerar på att en ordförande i ett noterat bolag offentliggör uppgifter om obokförda skulder i ett forum på nätet.
Han menar, enligt Affärsvärlden, att informationen kan vara kurspåverkande och borde ha kommunicerats till hela marknaden. Linton varnar för att dolda skulder kan slå direkt mot både aktiekurs och bolagets livskraft.
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NGM har redan varnat bolaget
Valuno var så sent som förra månaden föremål för ett sanktionsärende hos NGM. Då handlade det om allvarliga brister i informationsgivning och bolagsstyrning.
Marknadsplatsen yrkade på avnotering, men disciplinnämnden nöjde sig med ett vite på 3 miljoner kronor efter att bolaget lovat förbättringar.
Linton anser att ordförandens nya uppgifter visar att problemen kvarstår.
Eriksson: skulder kopplade till tidigare ledning
I foruminlägget skriver Eriksson att skulderna uppkommit när den tidigare ledningen använde kundernas pengar under en tre dagars settlementperiod i stället för att genomföra valutaväxlingen korrekt.
Han beskriver att detta bidrog till att verksamheten ”i princip kollapsade” under hösten och vintern. Han uppger också att kostnader bokförts mot kunder trots att de borde ha belastat bolaget.
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Medger fel i flera års bokföring
På direkt fråga i forumet bekräftar Eriksson att bokföringen kan vara fel flera år bakåt. Han skriver att bolaget ännu inte gått igenom redovisningen i detalj och att det inte finns några bevis för bokföringsbrott.
Eriksson uppger vidare att bolaget framåt endast ska kommunicera via vedertagna kanaler och att han sannolikt inte kommer att göra fler inlägg.
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Informationen kan utgöra insiderinformation
Linton menar att skadan redan är skedd och att information som kan utgöra insiderinformation spridits på ett otillåtet sätt. Han anser att händelsen riskerar att underminera disciplinnämndens tidigare förtroende för Valunos nya organisation.
Han öppnar också för att uppgifterna kan få konsekvenser för ordföranden personligen.
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