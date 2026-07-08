Valunos miss: saknar miljonbelopp i bokföringen

Fintechbolaget Valuno skakas av nya uppgifter om bristande redovisning.



I ett inlägg på plattformen Discord skriver ordförande Jörgen Eriksson att han själv, hans bolag och deras kunder förlorat totalt 11,5 miljoner euro i affärer med Valuno – och att hela skulden inte finns upptagen i bolagets räkenskaper.

Eriksson uppger att Valuno under flera år inte levererat kryptovaluta enligt avtal och att skulderna därför borde vara betydligt större än vad balansräkningen visar.

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”Det här är jättemärkligt”

Uttalandet får skarp kritik. Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton reagerar på att en ordförande i ett noterat bolag offentliggör uppgifter om obokförda skulder i ett forum på nätet.

Han menar, enligt Affärsvärlden, att informationen kan vara kurspåverkande och borde ha kommunicerats till hela marknaden. Linton varnar för att dolda skulder kan slå direkt mot både aktiekurs och bolagets livskraft.

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