En amerikansk oljejätter har fortsatt överföra avancerad borrteknik till ryska tillverkare över ett år efter att USA skärpte sanktionerna mot Rysslands energisektor. Samtidigt använder Moskva ett ”skuggpostsystem” för att kringgå EU:s handelsrestriktioner.
Trots sanktionerna – så hjälper företag i väst Ryssland
Dokument som analytikföretaget Dallas tagit del av visar att Houston-baserade SLB, tidigare känt som Schlumberger, fortsatte leverera tekniska ritningar för specialiserad oljeutrustning till ryska tillverkare så sent som i februari 2025, veckor efter att nya amerikanska restriktioner trädde i kraft, rapporterar Kyiv Post.
Materialet inkluderar konstruktionsritningar för rotorer och statorer som används i elektriska nedsänkbara pumpar, kritiska komponenter för att håta olja flödande från djupa oljekällor.
Rysslands krigskassa blöder – oljeintäkterna störtar
Ryssland åker på flera bakslag när exporten sjunker och statliga bolag tvingas lämna viktiga marknader på ett eller annat sätt.
Tillverkar efter bolagets ritningar
Enligt avtal mellan SLB:s ryska dotterbolag och lokala tillverkare från februari 2025 tillverkar ryska entreprenörer komponenter baserat på SLB:s egna designs, som sedan monteras vid företagets fabrik i Tyumen.
”Genom att fortsätta tillhandahålla tekniska tjänster, logistik och utrustning till ryska oljeoperationer hjälper västländska företag som SLB att upprätthålla oljeproduktion som direkt finansierar Rysslands aggressionskrig mot Ukraina”, säger Oleh Savytskyi, strategisk rådgivare vid den ukrainska energiorganisationen Razom We Stand, till Kyiv Post.
Lönsam verksamhet trots löften om utträde
SLB genererade 1,4 miljarder dollar i intäkter från Ryssland under 2024, cirka 4 procent av företagets globala omsättning.
Ukraina har gått längre än västländska regeringar genom att lägga till SLB på sin lista över internationella krigssponorer.
Företaget har enligt egna uppgifter betalat över 4,5 miljarder dollar i skatt till den ryska ekonomin och sysselsätter 11 500 personer i fabriker och servicecenter i landet.
Trots upprepade påståenden om att ”trappa ner” sin ryska verksamhet har SLB enligt en rapport från Global Witness från augusti 2024 istället fördjupat sin närvaro.
I december 2023 skrev ett ryskt dotterbolag ett nytt kontrakt med det statsbackade olje- och gasforskningsinstitutet VNIGNI, och företaget har fördubblat sin rekrytering vid ryska universitet mellan 2023 och 2024.
Skuggpostsystem via Berlin
Det finns även andra som undviker sanktionerna mot Ryssland.
En undersökning från tyska Bild avslöjar att Ryssland använder en logistikoperation i Berlin för att kringgå EU-sanktioner genom ett postsystem som utnyttjar lättare kontroller av internationell post, rapporterar Euronews.
Testförsändelser utrustade med GPS-sändare och innehållande sanktionerade varor passerade ostört genom en logistikhall nära Berlins Brandenburg-flygplats innan de vidarebefordrades via Polen och Belarus till Moskva.
Verksamheten använder fraktetiketter från Uzbekistans statliga posttjänst, trots att Tysklands myndigheter inte auktoriserat tjänsten att verka i landet.
Systemet drivs enligt uppgift av den tidigare vd:n för RusPost GmbH, den tyska grenen av ryska statliga posttjänsten Pochta Rossii.
Tullmyndigheter genomsökte företagets Berlinkontor i augusti 2024 på misstanke om brott mot ekonomiska sanktioner mot Ryssland, men utredningen gav inga resultat.
”Ingen gör tillräckligt”
Vladyslav Vlasiuk, Ukrainas utsände för sanktionspolitik, uttryckte föga förvåning över avslöjandena när Euronews frågade honom i Berlin. ”Ingen gör tillräckligt, om man tittar på antalet fall”, säger Vlasiuk.
Trots att EU sanktionerat över 600 fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta förblir omkring 70 procent aktiva och fortsätter transportera olja, enligt Vlasiuk.
Frankrike grep förra veckan oljetankern Grinch som misstänktes segla under falsk flagg.
Brittisk bank bötfälld för sanktionsbrott
Även banker har anklagats för att bryta mot sanktionerna.
Bank of Scotland har bötfällts med 160 000 pund av brittiska finansdepartementets sanktionsorgan OFSI efter att ha behandlat betalningar som bröt mot finansiella sanktioner mot Ryssland, rapporterar The Independent.
Banken faciliterade 24 transaktioner till ett värde av 77 383 pund till eller från ett personkonto tillhörande en brittisk medborgare som står på regeringens sanktionslista.
Betalningarna skedde mellan 8 och 24 februari 2023.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
