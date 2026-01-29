Trots sanktionerna – så hjälper företag i väst Ryssland

Lönsam verksamhet trots löften om utträde

SLB genererade 1,4 miljarder dollar i intäkter från Ryssland under 2024, cirka 4 procent av företagets globala omsättning.

Ukraina har gått längre än västländska regeringar genom att lägga till SLB på sin lista över internationella krigssponorer.

Företaget har enligt egna uppgifter betalat över 4,5 miljarder dollar i skatt till den ryska ekonomin och sysselsätter 11 500 personer i fabriker och servicecenter i landet.

Trots upprepade påståenden om att ”trappa ner” sin ryska verksamhet har SLB enligt en rapport från Global Witness från augusti 2024 istället fördjupat sin närvaro.

I december 2023 skrev ett ryskt dotterbolag ett nytt kontrakt med det statsbackade olje- och gasforskningsinstitutet VNIGNI, och företaget har fördubblat sin rekrytering vid ryska universitet mellan 2023 och 2024.

Skuggpostsystem via Berlin

Det finns även andra som undviker sanktionerna mot Ryssland.

En undersökning från tyska Bild avslöjar att Ryssland använder en logistikoperation i Berlin för att kringgå EU-sanktioner genom ett postsystem som utnyttjar lättare kontroller av internationell post, rapporterar Euronews.

Testförsändelser utrustade med GPS-sändare och innehållande sanktionerade varor passerade ostört genom en logistikhall nära Berlins Brandenburg-flygplats innan de vidarebefordrades via Polen och Belarus till Moskva.

Verksamheten använder fraktetiketter från Uzbekistans statliga posttjänst, trots att Tysklands myndigheter inte auktoriserat tjänsten att verka i landet.

Systemet drivs enligt uppgift av den tidigare vd:n för RusPost GmbH, den tyska grenen av ryska statliga posttjänsten Pochta Rossii.

Tullmyndigheter genomsökte företagets Berlinkontor i augusti 2024 på misstanke om brott mot ekonomiska sanktioner mot Ryssland, men utredningen gav inga resultat.

”Ingen gör tillräckligt”

Vladyslav Vlasiuk, Ukrainas utsände för sanktionspolitik, uttryckte föga förvåning över avslöjandena när Euronews frågade honom i Berlin. ”Ingen gör tillräckligt, om man tittar på antalet fall”, säger Vlasiuk.

Trots att EU sanktionerat över 600 fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta förblir omkring 70 procent aktiva och fortsätter transportera olja, enligt Vlasiuk.

Frankrike grep förra veckan oljetankern Grinch som misstänktes segla under falsk flagg.

Brittisk bank bötfälld för sanktionsbrott

Även banker har anklagats för att bryta mot sanktionerna.

Bank of Scotland har bötfällts med 160 000 pund av brittiska finansdepartementets sanktionsorgan OFSI efter att ha behandlat betalningar som bröt mot finansiella sanktioner mot Ryssland, rapporterar The Independent.

Banken faciliterade 24 transaktioner till ett värde av 77 383 pund till eller från ett personkonto tillhörande en brittisk medborgare som står på regeringens sanktionslista.

Betalningarna skedde mellan 8 och 24 februari 2023.