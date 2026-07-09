Ryssland i bränslepanik: inför Dieselstopp

Ryssland stoppar dieselexporten efter ukrainska drönattacker mot flera raffinaderier. Attackerna har slagit ut kapacitet och skapat stor bränslebrist. I flera regioner ringlar köerna långa vid bensinstationerna.

Vice premiärminister Alexander Novak beskriver läget som ”komplext”. Han säger att bristen skapar oro och att exportstoppet införs för att stabilisera marknaden snabbt.

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Förbud till 31 juli

Exportförbudet gäller till 31 juli och omfattar landets producenter, rapporterar Moscow Times. Undantag görs för tidigare statliga avtal, bland annat med Mongoliet. Ryssland börjar samtidigt importera bränsle i juli för att möta efterfrågan.

Putin hävdar att Ukraina försöker skada ekonomin och skapa oro. Ukraina säger att attackerna ska begränsa Rysslands förmåga att föra krig.

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Dieselpriserna stiger kraftigt

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Europeiska dieselpriser steg till rekordnivåer efter beskedet om Dieselstoppet. Redan i juni föll de ryska exportvolymerna kraftigt: från 39 procent i maj och 46 procent jämfört med året innan.

En europeisk handlare menar att exportvolymerna redan rasat. Juni landade på 400 000 fat per dag. Under 1–8 juli sjönk exporten till 187 000 fat per dag, långt under nivåerna 2025.

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