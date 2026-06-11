Världens oljereserver töms – USA närmar sig nivåer från 80-talet

USA:s strategiska petroleumreserv (SPR) är på väg mot sin lägsta nivå sedan augusti 1983, då lagret, som inrättades efter oljekrisen på 1970-talet, ännu fylldes på.

Reserven nådde en treårslägsta på 349,2 miljoner fat den 5 juni och dräneras nu med närmare nio miljoner fat i veckan. Det tidigare bottenrekordet under Biden-eran låg på 346,7 miljoner fat i juli 2023.

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Trump-administrationen har enligt det amerikanska energidepartementet tappat 66 miljoner fat ur reserven sedan kriget i Iran inleddes, och totalt har ett uttag på 172 miljoner fat godkänts under flera månader.

Okontrollerat prishopp kan vänta

De bolag som köper faten har lovat att fylla på lagret igen. Syftet är att hålla exporten i gång och dämpa de inhemska priserna.

”Det är en ganska monumental siffra att höra att flera decenniers bottennivåer nås”, säger Patrick De Haan, chefsanalytiker för petroleum på GasBuddy, till Fortune.

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Han varnar för att administrationens verktygslåda krymper ju längre läget består, och att risken för ett okontrollerat prishopp ökar i takt med det.