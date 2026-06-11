Den globala energimarknaden pressas allt hårdare när både USA och Kina tvingas tära på sina strategiska oljereserver. Konflikten i Mellanöstern och det i praktiken stängda Hormuzsundet håller utbudet nere, och analytiker varnar nu för att priserna kan skena okontrollerat inom kort.
Världens oljereserver töms – USA närmar sig nivåer från 80-talet
USA:s strategiska petroleumreserv (SPR) är på väg mot sin lägsta nivå sedan augusti 1983, då lagret, som inrättades efter oljekrisen på 1970-talet, ännu fylldes på.
Reserven nådde en treårslägsta på 349,2 miljoner fat den 5 juni och dräneras nu med närmare nio miljoner fat i veckan. Det tidigare bottenrekordet under Biden-eran låg på 346,7 miljoner fat i juli 2023.
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Trump-administrationen har enligt det amerikanska energidepartementet tappat 66 miljoner fat ur reserven sedan kriget i Iran inleddes, och totalt har ett uttag på 172 miljoner fat godkänts under flera månader.
Okontrollerat prishopp kan vänta
De bolag som köper faten har lovat att fylla på lagret igen. Syftet är att hålla exporten i gång och dämpa de inhemska priserna.
”Det är en ganska monumental siffra att höra att flera decenniers bottennivåer nås”, säger Patrick De Haan, chefsanalytiker för petroleum på GasBuddy, till Fortune.
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Han varnar för att administrationens verktygslåda krymper ju längre läget består, och att risken för ett okontrollerat prishopp ökar i takt med det.
Inte bara USA som tar av reserverna
Också Kina, världens största oljeimportör och innehavare av de största reserverna, har börjat tära på sina lager hellre än att köpa dyr råolja på den öppna marknaden.
Landet ta ut omkring en miljon fat per dag ur strategiska och kommersiella reserver under de kommande månaderna. Inför krisen hade Kina byggt upp lager på mellan 1,2 och 1,3 miljarder fat.
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För att minska behovet av nya leveranser har kinesiska myndigheter samtidigt dragit ned raffinaderiernas produktion.
Effekten syns redan i handelsstatistiken: Kinas råoljeimport föll i maj till den lägsta nivån sedan hösten 2017. En allt snabbare elektrifiering av fordonsflottan dämpar dessutom bensinförbrukningen.
Frågan är när marknaden når brytpunkten
Att både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten via rörledningar kan kringgå Hormuzsundet har hittills hållit ett visst flöde i gång. Men de globala lagren fortsätter att krympa, och enligt De Haan är frågan inte om utan när marknaden når en brytpunkt.
”Ingen har egentligen svaret på när vi når de nivåerna”, säger han till Fortune.