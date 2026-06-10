Fintechjätten växte för snabbt – ECB tvingades ingripa

Försvårade tillväxten

Åtgärderna utgjorde en utmaning för Revoluts tillväxtstrategi.

Bolagets medgrundare och vd Nik Storonsky har länge förespråkat en företagskultur där anställda ges stort ansvar att snabbt utveckla och lansera nya tjänster.

Den modellen har bidragit till att Revolut på drygt ett decennium vuxit från startup till Europas högst värderade fintechbolag.

Samtidigt har den snabba expansionen återkommande lett till friktion med tillsynsmyndigheter.

Har expanderat trots allt

Regulatörer har under flera år granskat om bolagets kontrollfunktioner utvecklats i samma takt som verksamheten vuxit.

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Revolut uppger att bolaget sedan förra sommaren har stärkt sina interna processer kring produktutveckling och infört mer omfattande granskningar av nya initiativ innan de når marknaden.

Det är dock oklart om samtliga restriktioner nu har hävts.

Trots tillsynsmyndigheternas ingripande har Revolut fortsatt att expandera.

Hög värdering

Under det senaste året har bolaget lanserat bland annat bolån, ungdomskonton och fysiska kontor på flera europeiska marknader. Kundbasen har samtidigt fortsatt att växa.

Revolut värderades till 75 miljarder dollar i samband med en aktieförsäljning förra året.

En pågående transaktion uppges nu värdera bolaget till omkring 115 miljarder dollar, vilket skulle göra det större än flera etablerade europeiska storbanker räknat i börsvärde.

Bolaget har dessutom erhållit banklicens i Mexiko och ansökt om banktillstånd i USA. Sedan starten 2015 har Revolut vuxit till omkring 75 miljoner kunder globalt.

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Under det senaste räkenskapsåret ökade vinsten före skatt med 57 procent till motsvarande 1,7 miljarder pund.

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