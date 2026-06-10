Det är ingen hemlighet att Revolut satsar på att erövra världen. Men företagets snabba tillväxt fick ECB att ta till en ovanlig åtgärd.
Fintechjätten växte för snabbt – ECB tvingades ingripa
Fintechjätten Revolut växer så det knakar, vilket Realtid har rapporterat om förut.
Nu framkommer nya uppgifter om att Europeiska centralbanken ingrep mot bolagets tillväxt förra året.
Det skedde genom att införa tillfälliga begränsningar för bolagets verksamhet i Europa.
Behövde åtgärda brister
Bakgrunden var myndigheternas oro över hur snabbt nya finansiella produkter utvecklades och godkändes inom företaget.
Enligt uppgifter krävde ECB att Revolut skulle åtgärda brister i sitt interna compliance-arbete innan bolaget fick fortsätta lansera nya produkter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skriver Financial Times.
Banken beordrades också att låta en extern granskare utvärdera riskhantering, regelefterlevnad och juridiska kontroller kopplade till produktlanseringar.
Begränsningarna uppges ha varit ännu hårdare utanför Europa. Revoluts europeiska verksamhet ska bland annat ha hindrats från att genomföra företagsförvärv eller ta in nya kunder utanför regionen under perioden.
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Försvårade tillväxten
Åtgärderna utgjorde en utmaning för Revoluts tillväxtstrategi.
Bolagets medgrundare och vd Nik Storonsky har länge förespråkat en företagskultur där anställda ges stort ansvar att snabbt utveckla och lansera nya tjänster.
Den modellen har bidragit till att Revolut på drygt ett decennium vuxit från startup till Europas högst värderade fintechbolag.
Samtidigt har den snabba expansionen återkommande lett till friktion med tillsynsmyndigheter.
Har expanderat trots allt
Regulatörer har under flera år granskat om bolagets kontrollfunktioner utvecklats i samma takt som verksamheten vuxit.
Revolut uppger att bolaget sedan förra sommaren har stärkt sina interna processer kring produktutveckling och infört mer omfattande granskningar av nya initiativ innan de når marknaden.
Det är dock oklart om samtliga restriktioner nu har hävts.
Trots tillsynsmyndigheternas ingripande har Revolut fortsatt att expandera.
Hög värdering
Under det senaste året har bolaget lanserat bland annat bolån, ungdomskonton och fysiska kontor på flera europeiska marknader. Kundbasen har samtidigt fortsatt att växa.
Revolut värderades till 75 miljarder dollar i samband med en aktieförsäljning förra året.
En pågående transaktion uppges nu värdera bolaget till omkring 115 miljarder dollar, vilket skulle göra det större än flera etablerade europeiska storbanker räknat i börsvärde.
Bolaget har dessutom erhållit banklicens i Mexiko och ansökt om banktillstånd i USA. Sedan starten 2015 har Revolut vuxit till omkring 75 miljoner kunder globalt.
Under det senaste räkenskapsåret ökade vinsten före skatt med 57 procent till motsvarande 1,7 miljarder pund.
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