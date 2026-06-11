Kinas hämnd mot Trumps tullar: Nu stryps tillgången på kritiska metaller

Tillgången på kritiska mineraler som samarium och yttrium från Kina är fortsatt mycket begränsad i USA.



Enligt US‑China Business Council (USCBC) gör Pekings exportkontroller och långsamma licensprocesser det svårt för amerikanska företag att få tag på flera sällsynta jordartsmetaller som är avgörande för utveckling av avancerad elektronik.



Kontrollerna infördes 2025 och har enligt rapporten lett till att vissa företag upplever att leveranser från Kina är nästan omöjliga att få fram i tid eller i tillräckliga volymer, snarare än helt blockerade, rapporterar Reuters.

USCBC lyfter även att det blivit svårt att få tag på jordartsmagneter, eftersom Kina dominerar både gruvdrift och förädling och därmed kontrollerar hela kedjan från råvara till färdig produkt.

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Begränsad tillgång och omställning i leveranskedjor

Trots att Trumpadministrationen i oktober hävdade att Kina lovat att ”effektivt eliminera” alla nuvarande och planerade exportrestriktioner, beskriver USCBC flera av metallerna som ”nästan omöjliga” att få tag på.

I undersökningen, som omfattar 134 amerikanska företag, uppger 29 procent att de redan har börjat byta till leverantörer utanför Kina, medan ytterligare 47 procent letar alternativ men ännu inte hittat några fungerande ersättare.

Enligt USCBC:s ordförande Sean Stein är det Kina som tvingar företag att söka andra möjligheter. Samtidigt kan han inte se att USA ska kunna lösa försörjningsproblemen inom tre år.

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”Kina pressar bort amerikanska bolag”

Han kallar situationen ”ett skolboksexempel på när kongressen måste kliva in”.



För företagen innebär det att de tvingas leta efter leverantörer utanför Kina. Tre av fyra drabbade bolag uppger att de söker efter andra alternativ alternativ, men många har ännu inte hittat några fungerande ersättare.

Maktkampen stoppar investeringarna

Den pågående maktkampen gör också att amerikanska företag drar sig för att investera i Kina. Bara hälften av bolagen planerar att satsa i landet i år.



Många upplever att kinesiska myndigheter aktivt gynnar inhemska företag genom statliga stöd, industripolitik och fördelar i offentliga upphandlingar. Det gör konkurrensvillkoren snedvridna och minskar viljan att binda kapital i Kina.

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