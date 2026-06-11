Iran kommer att betrakta samtliga av Elon Musks bolag i Mellanöstern som militära mål i sin vedergällning mot USA. Det rapporterar den iranska statliga mediekanalen.
Iran tar sikte på Elon Musk
Enligt ett översatt inlägg på Fars Telegramkanal riktar Iran in sig på ”alla intressen kopplade till de ekonomiska innehav som förvaltas av Elon Musk i Västasien”.
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Bland de utpekade målen finns en regional markstation för SpaceX satellitbaserade internettjänst Starlink, skriver CNBC.
Hävdar krigsbrott
Iran hävdar att USA har begått krigsbrott mot landet med stöd av bolag knutna till Musk. Det uppger en källa som Fars beskriver som ”insatt”.
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Samma källa ska ha sagt att Iran förbehåller sig rätten att angripa alla anläggningar kopplade till Musks innehav i regionen och i ”ockuperade territorier”.
Hot från Trump
Hotet kom ungefär samtidigt som USA:s president Donald Trump på sitt eget sociala medium varnade för att USA skulle attackera Iran ”väldigt hårt i kväll”.
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I samma inlägg uppgav Trump att USA inom kort kommer att ta kontroll över ön Kharg, Irans centrala nav för oljeexport, tillsammans med ”andra punkter i oljeinfrastrukturen”, skriver bland annat Financial Times.
Utspelen följer på en rad ömsesidiga militära angrepp de senaste dagarna, vilkethar försvårat pågående försök att få till stånd ett fredsavtal och ytterligare undergrävt en redan skör vapenvila.
Eskalering efter nedskjuten helikopter
Trump har anklagat Iran för att ha skjutit ned en amerikansk arméhelikopter som störtade under patrullering över Hormuzsundet under måndagskvällen, skriver bland annat Bloomberg.
USA svarade med flyganfall på tisdagen, vilket i sin tur utlöste en militär motreaktion från Iran. På onsdagen avfyrade USA fler missiler
”Vi släppte bomber för 250 miljoner dollar på dem i natt”, sa Trump i en intervju med Fox News.