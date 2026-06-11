Iran tar sikte på Elon Musk

Enligt ett översatt inlägg på Fars Telegramkanal riktar Iran in sig på ”alla intressen kopplade till de ekonomiska innehav som förvaltas av Elon Musk i Västasien”.

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Bland de utpekade målen finns en regional markstation för SpaceX satellitbaserade internettjänst Starlink, skriver CNBC.

Hävdar krigsbrott

Iran hävdar att USA har begått krigsbrott mot landet med stöd av bolag knutna till Musk. Det uppger en källa som Fars beskriver som ”insatt”.

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Samma källa ska ha sagt att Iran förbehåller sig rätten att angripa alla anläggningar kopplade till Musks innehav i regionen och i ”ockuperade territorier”.