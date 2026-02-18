En ny opinionsundersökning visar att fler amerikaner anser att den puertorrikanske superstjärnan Bad Bunny representerar USA bättre än landets president Donald Trump. Vars godkännandesiffror redan befinner sig på rekordlåga nivåer.
Amerikaner: Bad Bunny representerar USA bättre än Trump
Enligt en enkät genomförd av Yahoo och YouGov tillfrågades 1 704 amerikanska vuxna om vem som bäst representerar landet.
Resultatet visade att 42 procent ansåg att Bad Bunny är mer representativ för USA. Jämfört med 39 procent som valde Trump. 20 procent svarade att de var osäkra, det skriver Euronews.
Undersökningen genomfördes i kölvattnet av Bad Bunnys halvtidsshow under Super Bowl LX, som sändes den 9 februari.
Bad Bunny gjorde historiskt uppträdande
Artisten gjorde historia som den förste att framträda helt på spanska under ett Super Bowl-framträdande, vilket lockade 128,2 miljoner tittare och rankades som det fjärde mest sedda halvtidsshowen i Super Bowls 60-åriga historia, enligt siffror från Nielsen.
Trump, som inte befann sig på plats under matchen, kallade föreställningen för ”absolut fruktansvärd, en av de sämsta någonsin” och menade att den var ”en förolämpning mot Amerikas storhet”, skriver BBC.
Trots, eller möjligen tack vare ,presidentens kritik verkar amerikanerna ha reagerat positivt på showen. Bland de som såg framträdandet uppgav 30 procent att de tyckte om det, medan bara åtta procent sa att de ogillade det.
Stor bland svarta amerikaner
Siffrorna är särskilt anmärkningsvärda när de bryts ned efter etnicitet.
Bland svarta amerikaner ansåg 61 procent att Bad Bunny bäst representerar landet, jämfört med nio procent för Trump.
Bland latinamerikaner föredrog 46 procent artisten framför presidenten, som fick 32 procent. Det enda demografiska segment där Trump fick högre stöd än Bad Bunny var bland vita amerikaner, där 48 procent valde presidenten och 37 procent sångaren.
Resebranschen har sett ett lyft
Showen tycks även ha satt spår i resebranschen. Enligt resejämförelsesajten momondo har de globala flygsökningarna till Stockholm ökat med 78 procent jämfört med månaden innan, för resor i samband med Bad Bunnys konsertdatum i Strawberry Arena i juli.
Flygsökningarna till Puerto Rico har samtidigt ökat med 57 procent jämfört med föregående månad.
Resultaten faller samman med en bredare nedgång för Trumps folkliga stöd.
CNN rapporterar att presidentens genomsnittliga godkännandebetyg i CNNs sammanvägda mätning ligger på 39 procent, mot 59 procent som inte godkänner hans presidentskap, siffror som liknar Gallups sista mätning från december 2025 då 36 procent godkände Trump.
Sista från Gallup
Det var också verkligen de sista siffrora då Gallup, ett av USA:s mest välkända opinionsföretag, meddelat att man helt slutar mäta presidenters godkännandebetyg.
Enligt CNN avslutar detta den längsta löpande mätserien av sitt slag, som sträcker sig ända tillbaka till Franklin D. Roosevelts tid i Vita huset på 1930-talet.
Bad Bunnys show granskades även av amerikanska tillsynsmyndigheter efter att konservativa lagstiftare krävt en federal utredning, men FCC bekräftade att artisten inte brutit mot några sändningsregler, skriver Euronews.