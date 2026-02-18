Amerikaner: Bad Bunny representerar USA bättre än Trump

Enligt en enkät genomförd av Yahoo och YouGov tillfrågades 1 704 amerikanska vuxna om vem som bäst representerar landet.

Resultatet visade att 42 procent ansåg att Bad Bunny är mer representativ för USA. Jämfört med 39 procent som valde Trump. 20 procent svarade att de var osäkra, det skriver Euronews.

Undersökningen genomfördes i kölvattnet av Bad Bunnys halvtidsshow under Super Bowl LX, som sändes den 9 februari.

Bad Bunny gjorde historiskt uppträdande

Artisten gjorde historia som den förste att framträda helt på spanska under ett Super Bowl-framträdande, vilket lockade 128,2 miljoner tittare och rankades som det fjärde mest sedda halvtidsshowen i Super Bowls 60-åriga historia, enligt siffror från Nielsen.

Donald Trumps popularitet har sjunkit. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).

Trump, som inte befann sig på plats under matchen, kallade föreställningen för ”absolut fruktansvärd, en av de sämsta någonsin” och menade att den var ”en förolämpning mot Amerikas storhet”, skriver BBC.

Trots, eller möjligen tack vare ,presidentens kritik verkar amerikanerna ha reagerat positivt på showen. Bland de som såg framträdandet uppgav 30 procent att de tyckte om det, medan bara åtta procent sa att de ogillade det.