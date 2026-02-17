Trump får Sverige att tänka om – euron tillbaka på bordet

Det som länge betraktades som en nedfryst politisk fråga har plötsligt hamnat högst på dagordningen.

Vid en riksdagsdebatt i januari meddelade finansminister Elisabeth Svantesson att hon stödjer en ny utredning om för- och nackdelar med ett svenskt eurointräde.

”Världen förändras och EU förändras. Vi måste därför våga utvärdera, utreda och analysera, i Sveriges, svenska hushålls och svenska företags bästa intresse”, sade Svantesson under debatten.

Geopolitiken väger tyngre

Bakgrunden till den förnyade debatten är dramatiskt förändrade omvärldsförhållanden.

Rysslands invasion av Ukraina har fått Sverige att överge sin långa tradition av militär alliansfrihet och gå med i Nato. Nu menar förespråkarna att samma logik bör gälla valutapolitiken, skriver Bloomberg.

Donald Trumps America First-politik, inklusive hot om att förvärva Grönland från Danmark, understryker hur utsatta mindre ekonomier är i en tid präglad av stormaktsrivalitet.

”Sverige är nu fullvärdig medlem i Nato och vi förstärker vårt försvar tillsammans med våra EU-partners”, säger Cecilia Rönn, riksdagsledamot för Liberalerna.

”Men vi står fortfarande med en fot utanför, genom att vi inte är del av valutasamarbetet”.