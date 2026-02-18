Den amerikanska aktiemarknaden inleder 2026 med sitt sämsta relativa resultat mot omvärlden sedan 1995, samtidigt som värderingarna befinner sig på historiskt extrema nivåer. Analytiker varnar nu för att kombinationen kan få allvarliga konsekvenser för investerare.
Varningssignaler blinkar på börsen – sämsta starten sedan 1995
Enligt data från Goldman Sachs har S&P 500 backat med en procent sedan årets start, medan ett index som spårar den globala marknaden exklusive USA stigit med hela åtta procent under samma period.
Sett till det senaste året är gapet ännu tydligare, den icke-amerikanska världsindexen har stigit 30 procent, att jämföra med tio procent för USA.
”För globala investerare var omvärderingen av dollarn och erosionen av USA:s riskpremie brutal under 2025, skriver Viktor Shvets, chef för global skrivbordsstrategi på Macquarie, i ett kundmeddelande rapporterar Yahoo Finance.
Fortsatt höga premier på amerikanska aktier
Trots underprestation fortsätter amerikanska aktier att handlas till höga premier.
Enligt Apollo-ekonomen Torsten Sløk är de amerikanska p/e-talen i genomsnitt 40 procent högre än i resten av världen, en klyfta som växt fram under det senaste decenniet i takt med att techsektorns dominans tilltagit.
De tio största bolagen i S&P 500, däribland de så kallade ”Magnificent Seven”, svarar nu för 40 procent av indexets vikt, upp från ungefär 20 procent för tio år sedan, enligt mäklarfirman Lord Abbett.
”USA-marknaden ser högt prissatt, topptung och lågavkastande ut jämfört med internationella motsvarigheter”, säger Morningstar-strategen Dan Lefkovitz till Yahoo Finance.
Avkastningskurvan pekar nedåt
Till värderingsbilden hör också det så kallade CAPE-talet, ett konjunkturjusterat p/e-mått som jämför S&P 500-priset med genomsnittliga inflationsjusterade vinster under tio år. Just nu ligger CAPE-talet på 40,4, den högsta nivån sedan IT-bubblan vid millennieskiftet, skriver The Motley Fool.
Kapitalförvaltaren Invesco har i en analys visat att när CAPE-talet överstiger 40 tenderar de kommande tio årens genomsnittliga avkastning att vara flat eller svagt negativ.
Handelspolitiken ställer till det
Situationen förvärras av handelspolitiken.
Trumpadministrationens tullar har höjt den genomsnittliga skatten på amerikanska importer till 13 procent, nära den högsta nivån på 90 år.
Flera oberoende studier visar att kostnaderna till 86–96 procent bärs av amerikanska företag och konsumenter snarare än av utländska exportörer.
Congressional Budget Office bedömer att tullarna kommer att pressa ned BNP-tillväxten, vilket i förlängningen riskerar att sätta press på företagsvinster och aktievärderingar.
Varnat länge
Fed-chefen Jerome Powell varnade redan i september för höga aktievärderingar, och i november konstaterade Feds rapport om finansiell stabilitet att S&P 500:s framåtblickande p/e-tal låg ”nära den övre gränsen av sitt historiska intervall”.
Vid utgången av januari stod det på 22,2, att jämföra med tioårssnittet på 18,8, skriver The Motley Fool.
Trots varningstecknen avråder analytiker från att helt lämna marknaden. Techbolagens strukturella styrka, det växande passiva sparandet och riklig likviditet i systemet talar för fortsatt köpkraft i aktier på lång sikt.
Men försiktighet och gradvis kapitalallokering rekommenderas i rådande läge.