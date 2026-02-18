Varningssignaler blinkar på börsen – sämsta starten sedan 1995

Enligt data från Goldman Sachs har S&P 500 backat med en procent sedan årets start, medan ett index som spårar den globala marknaden exklusive USA stigit med hela åtta procent under samma period.

Sett till det senaste året är gapet ännu tydligare, den icke-amerikanska världsindexen har stigit 30 procent, att jämföra med tio procent för USA.

”För globala investerare var omvärderingen av dollarn och erosionen av USA:s riskpremie brutal under 2025, skriver Viktor Shvets, chef för global skrivbordsstrategi på Macquarie, i ett kundmeddelande rapporterar Yahoo Finance.

Fortsatt höga premier på amerikanska aktier

Trots underprestation fortsätter amerikanska aktier att handlas till höga premier.

Enligt Apollo-ekonomen Torsten Sløk är de amerikanska p/e-talen i genomsnitt 40 procent högre än i resten av världen, en klyfta som växt fram under det senaste decenniet i takt med att techsektorns dominans tilltagit.

De tio största bolagen i S&P 500, däribland de så kallade ”Magnificent Seven”, svarar nu för 40 procent av indexets vikt, upp från ungefär 20 procent för tio år sedan, enligt mäklarfirman Lord Abbett.

”USA-marknaden ser högt prissatt, topptung och lågavkastande ut jämfört med internationella motsvarigheter”, säger Morningstar-strategen Dan Lefkovitz till Yahoo Finance.