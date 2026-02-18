Bad Bunny-effekten: 78 procent fler vill till Stockholm

Från San Juan till Solna

Bad Bunny är mer än en global popstjärna. Han är en kulturell megafon för Puerto Rico. Det märks även i datan. Flygsökningarna till Puerto Rico har ökat med 57 procent jämfört med föregående månad och med 38 procent jämfört med samma period förra året.

ANNONS

En artist, två destinationer, tusentals hotellnätter. Det är export på hög nivå, utan att någon ens nämnt ordet handelsbalans.

Läs även: Ny i Stockholm? Här är tio regler du måste kunna

En artist, två destinationer och tusentals nya resplaner i sökhistoriken. Foto: Rodrigo Abd /AP/TT

Eventresan är här för att stanna

Det här är inte en tillfällighet. Eventresor är en tydlig trend inför 2026. Man bokar inte bara en biljett. Man bokar en hel berättelse: hotell, restauranger, kanske en extra natt ”när man ändå är där”.

Det finns också något sympatiskt i det. Att resa för att dela en upplevelse med 50 000 andra människor. Att skrika samma refräng och känna att världen för en kväll är lite mindre splittrad.

Frågan är inte om Stockholm klarar ännu en superstjärna. Frågan är hur länge vi låtsas att kultur är mjuka värden när den i praktiken driver hård turism.

ANNONS

Perfect Weekend Guide

78 procent fler globala flygsökningar till Stockholm i samband med Bad Bunnys konsertdatum

57 procent fler sökningar till Puerto Rico jämfört med föregående månad

36 procent av svenskarna uppger konserter som en främsta inspirationskälla till resor 2026

Läs även: Så mycket är ditt svenska pass egentligen värt