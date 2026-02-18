När Taylor Swift landade i Stockholm för två år sedan exploderade hotellpriserna och alla blev plötsligt experter på evenemangsekonomi. Nu är det dags igen. I sommar kliver Bad Bunny upp på scenen i Strawberry Arena – och bokningskurvorna pekar rakt upp.
Bad Bunny-effekten: 78 procent fler vill till Stockholm
Enligt momondo har de globala flygsökningarna till Stockholm ökat med 78 procent jämfört med månaden innan, för resor i anslutning till konsertdatumen i juli. Det räckte med en halvtidsshow i Super Bowl för att världen skulle börja planera en weekend i Solna.
Pop är den nya turistbyrån
Vi kan sluta låtsas att det är broschyrer som säljer städer. Det är artister. Ett framträdande inför miljontals tittare och plötsligt är Stockholm inte bara en nordisk huvudstad utan en plats där något händer.
”De ökningar vi ser i flygsökningar indikerar att populärkultur och aktuella snackisar fortsätter att ha inflytande på våra resplaner. Just eventresor är en av de tydliga trender som vi ser inför 2026, och fler än var tredje svensk, 36 procent, uppger konserter som en av sina främsta inspirationskällor till att resa i år”, säger Lisbet Due Berg på momondo.
Konserten är anledningen. Resan är belöningen.
Från San Juan till Solna
Bad Bunny är mer än en global popstjärna. Han är en kulturell megafon för Puerto Rico. Det märks även i datan. Flygsökningarna till Puerto Rico har ökat med 57 procent jämfört med föregående månad och med 38 procent jämfört med samma period förra året.
En artist, två destinationer, tusentals hotellnätter. Det är export på hög nivå, utan att någon ens nämnt ordet handelsbalans.
Eventresan är här för att stanna
Det här är inte en tillfällighet. Eventresor är en tydlig trend inför 2026. Man bokar inte bara en biljett. Man bokar en hel berättelse: hotell, restauranger, kanske en extra natt ”när man ändå är där”.
Det finns också något sympatiskt i det. Att resa för att dela en upplevelse med 50 000 andra människor. Att skrika samma refräng och känna att världen för en kväll är lite mindre splittrad.
Frågan är inte om Stockholm klarar ännu en superstjärna. Frågan är hur länge vi låtsas att kultur är mjuka värden när den i praktiken driver hård turism.
