Försvarets materielverks (FMV) generaldirektör Mikael Granholm står mitt i Sveriges stora upprustning. Men går det tillräckligt snabbt?
FMV rustar för miljarder – kritiseras för långsamhet
Försvarets materielverk (FMV) står i centrum för Sveriges historiska upprustning. I år uppgår försvarsanslaget till 175 miljarder kronor, motsvarande 2,8 procent av BNP, jämfört med 66 miljarder 2021.
Missa inte: Miljardköp i Solna: Försvaret tar över gamla SAS-huset. Realtid
Nivån väntas stiga till 3,1 procent av BNP 2028, utan att stödet till Ukraina är medräknat.
FMV:s kundorderstock växte med 11 procent förra året till 112 miljarder kronor. Enligt myndighetens generaldirektör Mikael Granholm beställde FMV för 90 miljarder kronor under 2024 fem gånger mer än 2021.
”Vi ska göra allt vi kan för att stötta upprustningen av det militära försvaret. Det kommer att behöva ske i en väldigt snabb takt”, säger Granholm i en intervju med Affärsvärlden.
Kritik från riskkapitalet
Samtidigt möter myndigheten kritik för långsamma och komplexa handläggningsprocesser.
Från första kontakt till beställningsbeslut kan det ta två år, något som riskerar att skapa en ”valley of death” för unga försvarsbolag.
Läs även: Miljardsatsningen på nytt GPS-system nära totalt haveri efter 16 år. Dagens PS
Sverige har också hamnat efter i Norden när det gäller riskkapital till defence tech, av 1,2 miljarder dollar som investerades mellan 2019 och 2024 gick 85 procent till finska bolag, medan svenska bolag fick endast 5 procent, enligt Affärsvärlden.
Granholm tillbakavisar dock att ledtiderna skulle vara ett problem. Han pekar på att FMV förra året tecknade kontrakt med cirka 500 bolag, varav 170 var nya affärsrelationer.
”När det gäller tempot kan vi alltid jobba med att bli snabbare”, säger han i intervjun
Industrin står för förseningarna
Leveranssäkerheten har samtidigt försämrats. FMV:s leveransindex föll från 73 till 53 förra året. Enligt Granholm står industrin för merparten av förseningarna.
Missa inte: Bank stänger kunders konton – men misstänkta transaktioner passerar. Realtid
Ett exempel är Saabs A26-ubåtar, som blir 11 miljarder kronor dyrare än planerat och nu levereras 2031 och 2033 i stället för 2027 och 2028.
Ny generaldirektör mitt i upprustningen
Mikael Granholm tillträdde som generaldirektör den 1 juli 2025 och ersatte Göran Mårtensson, som innehaft posten i nio år.
Granholm kom närmast från Försvarsmakten, där han haft samma titel.
Läs även: Experten: Försvarsrallyt 2026 – fortsättning eller slut? Dagens PS
Försvarsminister Pål Jonson pekade i samband med utnämningen ut AI, automation och rymden som centrala områden framåt.
”Vi behöver den civila teknologin om vi ska fortsätta att vara en försvarsindustrination i absolut världsklass”, sa Jonson då till Dagens industri.