FMV rustar för miljarder – kritiseras för långsamhet

Försvarets materielverk (FMV) står i centrum för Sveriges historiska upprustning. I år uppgår försvarsanslaget till 175 miljarder kronor, motsvarande 2,8 procent av BNP, jämfört med 66 miljarder 2021.

Nivån väntas stiga till 3,1 procent av BNP 2028, utan att stödet till Ukraina är medräknat.

FMV:s kundorderstock växte med 11 procent förra året till 112 miljarder kronor. Enligt myndighetens generaldirektör Mikael Granholm beställde FMV för 90 miljarder kronor under 2024 fem gånger mer än 2021.

”Vi ska göra allt vi kan för att stötta upprustningen av det militära försvaret. Det kommer att behöva ske i en väldigt snabb takt”, säger Granholm i en intervju med Affärsvärlden.

Kritik från riskkapitalet

Samtidigt möter myndigheten kritik för långsamma och komplexa handläggningsprocesser.

Från första kontakt till beställningsbeslut kan det ta två år, något som riskerar att skapa en ”valley of death” för unga försvarsbolag.

ANNONS

Sverige har också hamnat efter i Norden när det gäller riskkapital till defence tech, av 1,2 miljarder dollar som investerades mellan 2019 och 2024 gick 85 procent till finska bolag, medan svenska bolag fick endast 5 procent, enligt Affärsvärlden.

Granholm tillbakavisar dock att ledtiderna skulle vara ett problem. Han pekar på att FMV förra året tecknade kontrakt med cirka 500 bolag, varav 170 var nya affärsrelationer.

”När det gäller tempot kan vi alltid jobba med att bli snabbare”, säger han i intervjun