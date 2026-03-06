Miljardköp i Solna: Försvaret tar över gamla SAS-huset

Fortifikationsverket har förvärvat fastigheten Solna Haga 2:8, mer känd som Gate 01 eller före detta SAS-huset, i Frösundavik.

Säljare är fastighetsbolaget Mengus och priset uppgår till cirka 3 miljarder kronor, med ytterligare knappt 0,5 miljarder i kompensation för skatt då förvärvet görs som en direkt fastighetsöverlåtelse. Det rapporterar Fastighetsvärlden.

Fastigheten omfattar cirka 50 000 kvadratmeter lokalyta och en 26 hektar stor tomt solitärt belägen vid Brunnsviken, strax utanför Stockholms city.

Cushman & Wakefield och Gernandt & Danielsson har varit säljarens rådgivare medan AG Advokat företrädde köparen.

Totalrenovering nödvändig

Bakgrunden till affären är att Försvarsmaktens nuvarande huvudkontor på Lidingövägen 24 har en omfattande renoveringsskuld och behöver totalrenoveras. Under renoveringsperioden måste byggnaden tömmas helt.

”En ny etablering för Högkvarteret är nödvändig eftersom fastigheten på Lidingövägen 24 behöver totalrenoveras, vilket kommer ta flera år innan det är klart. Med omvärldsläget behöver vi ett fullt fungerande högkvarter att leda Försvarsmaktens verksamhet ifrån de kommande decennierna”, säger konteramiral Jens Nykvist, ställföreträdande chef försvarsstaben, till Fastighetsvärlden.

Planen är att Högkvarteret långsiktigt ska vara lokaliserat vid tre adresser: Lidingövägen 24, Banérgatan 62 samt den nya adressen i Frösundavik.