Försvarsmakten tar över den ikoniska fastigheten i Frösundavik för att säkra långsiktiga lokaler åt verksamheten. Affären är ett tecken på hur den militära upprustningen driver fastighetsmarknaden.
Miljardköp i Solna: Försvaret tar över gamla SAS-huset
Fortifikationsverket har förvärvat fastigheten Solna Haga 2:8, mer känd som Gate 01 eller före detta SAS-huset, i Frösundavik.
Säljare är fastighetsbolaget Mengus och priset uppgår till cirka 3 miljarder kronor, med ytterligare knappt 0,5 miljarder i kompensation för skatt då förvärvet görs som en direkt fastighetsöverlåtelse. Det rapporterar Fastighetsvärlden.
Fastigheten omfattar cirka 50 000 kvadratmeter lokalyta och en 26 hektar stor tomt solitärt belägen vid Brunnsviken, strax utanför Stockholms city.
Cushman & Wakefield och Gernandt & Danielsson har varit säljarens rådgivare medan AG Advokat företrädde köparen.
Totalrenovering nödvändig
Bakgrunden till affären är att Försvarsmaktens nuvarande huvudkontor på Lidingövägen 24 har en omfattande renoveringsskuld och behöver totalrenoveras. Under renoveringsperioden måste byggnaden tömmas helt.
”En ny etablering för Högkvarteret är nödvändig eftersom fastigheten på Lidingövägen 24 behöver totalrenoveras, vilket kommer ta flera år innan det är klart. Med omvärldsläget behöver vi ett fullt fungerande högkvarter att leda Försvarsmaktens verksamhet ifrån de kommande decennierna”, säger konteramiral Jens Nykvist, ställföreträdande chef försvarsstaben, till Fastighetsvärlden.
Planen är att Högkvarteret långsiktigt ska vara lokaliserat vid tre adresser: Lidingövägen 24, Banérgatan 62 samt den nya adressen i Frösundavik.
Del av bredare trend
Förvärvet är ytterligare ett exempel på hur den militära upprustningen påverkar den svenska fastighetsmarknaden.
Enligt en rapport från Handelsbanken bidrar försvarssatsningarna till hela konjunkturuppgången, och Fortifikationsverket planerar att öka sina investeringar med 148 procent mellan 2023 och 2026.
Investeringarna handlar grovt räknat om ett par miljarder kronor per regementort för att uppgradera faciliteter och logistikkedjor.
Natos mål att medlemsländerna ska lägga fem procent av BNP på försvaret till 2035 driver på utvecklingen.
Enligt en rapport från Danske Bank skapar kraven på infrastruktur för snabba truppförflyttningar och uppdatering till Natostandard särskilda möjligheter kring hamnar, gränser och transporthubbar.
Fastighetssektorn ökar mot försvaret
Flera svenska fastighetsbolag har redan exponering mot försvarssektorn. Stendörren och NP3 har Fortifikationsverket som sin största hyresgäst, Castellum hyr ut till försvarsbolaget BAE Systems, och Fabege har hyreskontrakt med Saab i Solna Strand.
Fortifikationsverket har även gjort flera andra förvärv i Solna-området den senaste tiden, bland annat JM:s planerade huvudkontor i Karlberg och den före detta polishögskolan på gränsen mellan Solna och Sollentuna.