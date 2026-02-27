Anthropic vägrar lämna ut AI-modell till Pentagon

AI-bolaget Anthropic, befinner sig just nu i en infekterad tvist med USA:s försvarsdepartement.

Konflikten rör hur tekniken får användas i militära sammanhang, där myndigheten har satt en tidsfrist för Anthropic.

Vd:n Dario Amodei väljer nu att slå tillbaka mot försvarsdepartementet och säger att man inte kommer att erbjuda tekniken, skriver Techcrunch.

Vill använda modellen

Pentagon har tidigare ställt ett krav på att kunna använda Anthropics modell för alla lagliga ändamål utan begränsningar som definieras av bolaget.

Dario Amodei har dock markerat att företaget inte kan acceptera användning som rör massövervakning av amerikanska medborgare eller helt autonoma vapensystem utan mänsklig kontroll.

Enligt bolaget riskerar sådana tillämpningar att undergräva demokratiska värden och överskrida vad dagens teknik kan hantera på ett säkert och tillförlitligt sätt.