Har den amerikanska militären rätt att få använda Anthropics AI-modell? Inte enligt bolaget själva.
Anthropic vägrar lämna ut AI-modell till Pentagon
AI-bolaget Anthropic, befinner sig just nu i en infekterad tvist med USA:s försvarsdepartement.
Konflikten rör hur tekniken får användas i militära sammanhang, där myndigheten har satt en tidsfrist för Anthropic.
Vd:n Dario Amodei väljer nu att slå tillbaka mot försvarsdepartementet och säger att man inte kommer att erbjuda tekniken, skriver Techcrunch.
Vill använda modellen
Pentagon har tidigare ställt ett krav på att kunna använda Anthropics modell för alla lagliga ändamål utan begränsningar som definieras av bolaget.
Dario Amodei har dock markerat att företaget inte kan acceptera användning som rör massövervakning av amerikanska medborgare eller helt autonoma vapensystem utan mänsklig kontroll.
Enligt bolaget riskerar sådana tillämpningar att undergräva demokratiska värden och överskrida vad dagens teknik kan hantera på ett säkert och tillförlitligt sätt.
Överväger ny klassificering
Tidsfristen, som satts till fredagseftermiddagen av försvarsminister Pete Hegseth, innebär att Anthropic måste acceptera villkoren eller räkna med konsekvenser.
Företaget uppger dock att samtalen fortsätter och att man förhandlar med försvarsdepartementet.
Enligt uppgifter har departementet övervägt att antingen klassa Anthropic som en risk i leverantörskedjan eller att åberopa Defense Production Act.
Den senare lagen ger presidenten befogenhet att tvinga företag att prioritera produktion för nationellt försvar.
Kan komma ifrån fler bolag
Samtidigt framstår hoten som motsägelsefulla: att å ena sidan beskriva bolaget som en säkerhetsrisk och å andra sidan som oumbärligt för nationell säkerhet, skriver Politico.
Anthropic är i dag den enda ledande AI-aktören med system som är godkända för hantering av sekretessklassad information inom militären.
Samtidigt rapporteras att konkurrenten xAI kan vara på väg att förberedas för liknande uppdrag.
Amodei signalerar att företaget är berett att lämna samarbetet om kraven inte möts, men att man i så fall vill säkerställa en smidig övergång för att undvika störningar i militära operationer.
