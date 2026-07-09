Hackare fick tillgång till kundernas DNA – nu utdöms skadestånd

2023 drabbades DNA-testföretaget 23andMe av ett omfattande dataintrång.

Nu tvingas bolaget betala 46,75 miljoner dollar, motsvarande omkring 450 miljoner kronor, i ersättning.

Beslutet har fattats av en konkursdomstol i Kalifornien efter att bolaget tidigare genomgått en rekonstruktion.

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Ersättningen ska finansieras av Chrome Holding, som tog kontroll över 23andMe efter konkursen, skriver BBC.

Pengarna ska först överföras till rekonstruktionsföretaget Kroll, som ansvarar för att administrera och fördela ersättningen till de drabbade.

Dataintrånget blev ett av de mest uppmärksammade i branschen för genetiska tester. Hackare lyckades få tillgång till omkring 14 000 användarkonton.

Eftersom 23andMe även lagrar information om användarnas släktingar fick hackarna indirekt tillgång till uppgifter om uppemot 6,9 miljoner personer.

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