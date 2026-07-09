Dataintrånget av 23andMe blev en skandal i hela världen. Nu ska offret i alla fall få lite plåster på såren.
Hackare fick tillgång till kundernas DNA – nu utdöms skadestånd
2023 drabbades DNA-testföretaget 23andMe av ett omfattande dataintrång.
Nu tvingas bolaget betala 46,75 miljoner dollar, motsvarande omkring 450 miljoner kronor, i ersättning.
Beslutet har fattats av en konkursdomstol i Kalifornien efter att bolaget tidigare genomgått en rekonstruktion.
Blev mycket uppmärksammat
Ersättningen ska finansieras av Chrome Holding, som tog kontroll över 23andMe efter konkursen, skriver BBC.
Pengarna ska först överföras till rekonstruktionsföretaget Kroll, som ansvarar för att administrera och fördela ersättningen till de drabbade.
Dataintrånget blev ett av de mest uppmärksammade i branschen för genetiska tester. Hackare lyckades få tillgång till omkring 14 000 användarkonton.
Eftersom 23andMe även lagrar information om användarnas släktingar fick hackarna indirekt tillgång till uppgifter om uppemot 6,9 miljoner personer.
Har redan blivit bötfällt
De läckta uppgifterna omfattade bland annat genetiska profiler, hälsorelaterad information och familjehistorik, uppgifter som bedöms vara särskilt känsliga ur integritetssynpunkt.
Intrånget ledde till flera myndighetsutredningar och ekonomiska sanktioner.
Den brittiska dataskyddsmyndigheten Information Commissioner’s Office bötfällde företaget med 2,31 miljoner pund efter att ha bedömt att säkerhetsåtgärderna varit otillräckliga.
I maj väckte även Kaliforniens justitieminister talan mot bolaget.
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Fortsätter att sälja DNA-test
Enligt stämningsansökan misslyckades 23andMe med grundläggande åtgärder för att skydda kundernas personuppgifter och ska dessutom ha vilselett konsumenter om hur allvarligt dataintrånget var.
23andMe grundades 2006 och blev känt för sina DNA-test som ger kunder information om genetiskt ursprung och hälsorisker.
Bolaget börsnoterades 2021 och värderades som mest till omkring 6 miljarder dollar, men har aldrig redovisat vinst.
Efter konkursen såldes bolagets tillgångar till TTAM Research Institute, ett bolag som kontrolleras av medgrundaren Anne Wojcicki. Köpeskillingen uppgick till 305 miljoner dollar. Trots konkursen fortsätter 23andMe att sälja DNA-test till konsumenter.
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