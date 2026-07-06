Krypteringen bakom BankID kan bli en baggis för framtidens kvantdatorer. Redan nu går det oroande snabbt för datorerna att knäcka riktigt svåra koder.
Hackare samlar data redan nu – BankID kan bli en baggis att knäcka
Kryptering har länge skyddat BankID, Swish och stora delar av den svenska finanssektorn.
Den har varit trygg just för att dagens datorer inte klarar av att räkna sig igenom de enorma tal som tekniken bygger på.
Men den fördelen håller alldeles för snabbt på att försvinna. Hotet finns i kvantteknologin.
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Kvanttekniken tar sjumilakliv
Forskningen inom kvantdatorer tar just nu stora kliv framåt.
Kvantdatorerna kan behålla information betydligt längre utan att tappa den på grund av störningar som värme, vibrationer eller elektriskt brus. Det gör att de hinner utföra mer avancerade beräkningar innan informationen försvinner.
Än så länge finns kvantdatorer bara i forskningsmiljöer hos techjättar och universitet, och de är så avancerade att de kräver egna kylsystem och kostar som små datacenter.
När de väl når marknaden kommer de att vara svindyra – och sannolikt bara tillgängliga för stater och globala företag.
Kanske är det tur, för tekniken börjar bli riktigt bra. Enligt studier som Dagens PS tagit del av är den kapacitet som krävs för att knäcka dagens kryptering betydligt lägre än man tidigare trott.
Så skiljer sig en kvantdator från en vanlig dator
En vanlig dator räknar med bitar som alltid är 0 eller 1. En kvantdator är byggd på ett helt annat sätt. Den använder qubits, som kan vara både 0 och 1 samtidigt (superposition) och dessutom påverka varandra direkt (sammanflätning).
Det gör att kvantdatorn kan testa många lösningar parallellt i stället för en i taget — och därför lösa vissa problem, som att knäcka kryptering, betydligt snabbare än vanliga datorer.
Cyberangreppen ökar
Cyberangreppen blir allt fler något Realtid skrivit om tidigare.
Googles Kent Walker, chef för globala frågor, varnar i ett blogginlägg för att angripare sannolikt redan bedriver ”store now, decrypt later”-attacker, vilket betyder att de lagrar krypterad data i väntan på kvantdatorer som kan öppna den.
Statliga aktörer är värst. Underrättelsetjänster avlyssnar och lagrar krypterad digital trafik — mejl, myndighetskommunikation, banktransaktioner — trots att de inte kan läsa den idag.
Även kriminella grupper har börjat agera likadant. Vid intrång stjäl de stora mängder data som de inte kan använda idag, men som kan bli värdefull när kvantdatorer väl klarar att knäcka kryptering.
Det innebär att data som känns säker idag plötsligt kan bli läsbar om tio eller tjugo år.
Finanssektorn ligger särskilt risigt till
För finanssektorn är utvecklingen extra känslig. Banktransaktioner, identitetskontroller och bankernas interna kommunikation är hårt krypterade. Men det är också precis den typ av data som statliga aktörer och kriminella grupper redan samlar in för framtiden.
Om framtidens kvantdatorer kan knäcka kryptering snabbare än väntat riskerar allt historiskt material att bli läsbart i efterhand — även sådant som i dag känns helt säkert.
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Även kryptovalutor är i riskzonen
Kryptovalutor bygger på samma typ av kryptering som banker använder. Om kvantdatorer kan knäcka dessa algoritmer riskerar även blockkedjor att bli sårbara.
Det betyder att transaktioner som i dag anses omöjliga att manipulera kan bli fullt möjliga att förfalska när tekniken blir tillräckligt kraftfull.
Därför varnar säkerhetsforskare för att även kryptomarknaden måste börja förbereda sig för en kvantframtid.
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Kvantsäkert skydd finns – men används knappt
Det finns redan krypteringsmetoder som är byggda för att tåla kvantdatorer. De kallas kvantsäker kryptering och är framtagna just för att inte kunna knäckas av de beräkningar framtidens kvantdatorer förväntas klara.
Problemet är att nästan ingen har infört dem. Runt 90 procent av alla system saknar kvantsäkert skydd, enligt färska säkerhetsrapporter.
De använder fortfarande äldre kryptering som kvantdatorer kan bryta. Bland industriella styrsystem — elnät, vattenrening, kritisk infrastruktur — är siffran ännu lägre.
Det betyder att även om tekniken för att skydda sig finns, så ligger världen långt efter i att faktiskt använda den.
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