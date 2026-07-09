Meta lanserar ny AI-modell – ska konkurrera med de bästa

Meta tar ett nytt steg i konkurrensen med OpenAI och Anthropic genom att lansera en uppdaterad AI-modell med fokus på programmering och autonoma AI-agenter.

Dessutom börjar bolaget ta betalt för åtkomst till modellen.

Det markerar en förändring i företagets AI-strategi som sedan länge har varit omtalad i Silicon Valley.

Ska hålla priset nere

Den nya modellen, Muse Spark 1.1, beskrivs som Metas hittills mest avancerade för kodgenerering och agentbaserade uppgifter, skriver CNBC.

Till skillnad från den första versionen, som endast var tillgänglig för ett fåtal samarbetspartner, öppnas modellen nu för fler utvecklare via en publik testversion.

Användare får inledningsvis kostnadsfria krediter och betalar därefter utifrån hur många AI-token som används.

Meta beskriver prissättningen som mycket konkurrenskraftig jämfört med motsvarande tjänster från OpenAI och Anthropic.

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Lanseringen är en del av Metas försök att stärka sin position på AI-marknaden efter kritik om att bolaget halkat efter konkurrenterna inom avancerade språkmodeller och AI-tjänster.

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