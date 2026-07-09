Meta vill vinna fler kunder bland programmerare. Därför har man nu släppt en ny AI-modell som är tänkt att stå sig i konkurrensen.
Meta lanserar ny AI-modell – ska konkurrera med de bästa
Meta tar ett nytt steg i konkurrensen med OpenAI och Anthropic genom att lansera en uppdaterad AI-modell med fokus på programmering och autonoma AI-agenter.
Dessutom börjar bolaget ta betalt för åtkomst till modellen.
Det markerar en förändring i företagets AI-strategi som sedan länge har varit omtalad i Silicon Valley.
Ska hålla priset nere
Den nya modellen, Muse Spark 1.1, beskrivs som Metas hittills mest avancerade för kodgenerering och agentbaserade uppgifter, skriver CNBC.
Till skillnad från den första versionen, som endast var tillgänglig för ett fåtal samarbetspartner, öppnas modellen nu för fler utvecklare via en publik testversion.
Användare får inledningsvis kostnadsfria krediter och betalar därefter utifrån hur många AI-token som används.
Meta beskriver prissättningen som mycket konkurrenskraftig jämfört med motsvarande tjänster från OpenAI och Anthropic.
Lanseringen är en del av Metas försök att stärka sin position på AI-marknaden efter kritik om att bolaget halkat efter konkurrenterna inom avancerade språkmodeller och AI-tjänster.
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Investera många miljarder
Samtidigt investerar företaget miljardbelopp i datacenter och annan AI-infrastruktur, trots att det till skillnad från flera konkurrenter ännu saknar en etablerad molnverksamhet.
Tidigare i veckan presenterade Meta även Muse Image, en modell för bildgenerering som riktar sig till kreatörer och annonsörer.
Enligt AI-chefen Alexandr Wang har Muse Spark 1.1 tränats för att fungera väl tillsammans med populära utvecklarverktyg och för att förbättra AI-agenters förmåga att självständigt utföra komplexa arbetsuppgifter.
Meta uppger samtidigt att bolaget fortsatt står bakom öppen källkod och arbetar med en version av Muse Spark som ska kunna släppas öppet längre fram.
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