Landet siktar på att bli världens nästa stora kopparjätte

Argentina har inte producerat koppar i industriell skala sedan Alumbrera-gruvan stängde 2018.

Men nu pekar landets pipeline av projekt mot en potentiell position i topp tio globalt till 2035, driven av reformer under president Javier Milei och en global kapplöpning om kritiska råvaror, skriver Mining.com.

Koppar dominerar Argentinas investeringspipeline och svarar för ungefär 42 miljarder dollar av landets totalt beräknade 62,7 miljarder dollar i planerade gruvbetingade investeringar.

Gruvminister Luis Lucero har sagt att målet är att inom tio år exportera koppar till ett värde av över 200 miljarder kronor.

Bakom satsningen ligger det statliga investeringsprogrammet RIGI, som erbjuder 30-årig skatte-, tull- och valutastabilitet för kvalificerade projekt på minst 200 miljoner dollar.

Programmet har hittills godkänt tio projekt värda totalt 25,5 miljarder dollar.

Jätteprojekt i kön

Bland de stora satsningarna finns Vicuña-projektet i Anderna, ett joint venture mellan svenska Lundin Mining och BHP som beskrivs som ett av världens tio största kopparfynd, med en potential fem gånger större än tidigare beräknat.

Projektet möter dock motstånd: Argentinas glaciärlag förbjuder gruvdrift i känsliga höghöjdsområden, och miljöorganisationer hävdar att bolaget redan brutit mot lagen.

McEwen Coppers Los Azules-projekt är under finansieringsförhandlingar med globala långivare om cirka 4 miljarder dollar, medan First Quantum Minerals diskuterar byggnationsstart för det 3,5 miljarder dollar stora Taca Taca-projektet.

Glencore söker RIGI-förmåner för sina projekt El Pachon och Agua Rica, med kombinerade investeringar på över 13 miljarder dollar.