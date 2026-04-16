Landet femfaldigar sina kopparleveranser till USA

Världens andra största kopparproducent växlar upp sin strategiska handel med väst markant. Genom ett statligt stöttat marknadsföringsprojekt har landet femdubblat sina planerade kopparleveranser till USA – från ett initialt åtagande på 100 000 ton i januari till hela 500 000 ton.

100 000 ton är mer än hela Sveriges kopparproduktion.

Utvecklingen visar att Demokratiska Republiken Kongo strävar efter större kommersiell kontroll över sina naturresurser och vill minska det kinesiska greppet över landets rika mineraltillgångar.

USA säkrar viktiga kopparleveranser

Affären leds av det statliga gruvbolaget Gécamines i ett samarbete med Mercuria Energy Group, med finansiellt stöd från den amerikanska myndigheten International Development Finance Corporation, skriver Mining.com.

Fokus ligger på att utvinna koppar från Gécamines minoritetsandelar i stora gruvor som Kamoto Copper Company och Tenke Fungurume. Genom att omvandla passiva ägarandelar till direkt försäljningsvolym kan Kongo agera mer självständigt på världsmarknaden.

Utmanar Kinas dominans

Kinesiska företag har länge dominerat gruvsektorn i landet och kontrollerade så sent som i början av 2025 omkring 80 procent av Kongos gruvproduktion.

Medan amerikanska bolag historiskt hållit sig borta på grund av politisk instabilitet och korruption, ser Washington nu ett kritiskt behov av att säkra leveranskedjor för grön energi och datacenters.

Parallellt med kopparsatsningen stramar Kongo även åt greppet om koboltmarknaden, där de står för 70 procent av världsproduktionen. Genom att upprätta en strategisk reserv och införa exportkvoter kan staten nu intervenera direkt för att balansera marknaden och stärka sin ekonomi.

Med en kopparproduktion som nådde 3,5 miljoner ton under 2025 har landet befäst sin position som världens näst största leverantör efter Chile. Man producerar nästan 40 gånger mer koppar än Sverige.

