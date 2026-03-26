Bolidens mardröm: Produktionen rasar – miljardförluster väntar

Gruvan kommer bara att kunna producera på 30 procent av den guidade kapaciteten under överskådlig tid, eftersom bolaget ännu inte kunnat inspektera malmkroppen Lappbergets övre delar.

Så länge produktionen ligger kvar på den nivån innebär det ett bortfall på 600 000 ton per kvartal, motsvarande cirka 2,4 miljarder kronor i intäktsbortfall med nuvarande priser, skriver EFN.

”Det är ett helvete att det har skett i Garpenberg där vi tjänar mest pengar”, säger vd Mikael Staffas till tidningen.

Staffas flaggar även för att revisorer kan komma att identifiera ett nedskrivningsbehov, och att situationen riskerar att ha påverkan in i 2027. Den planerade upptrappningen från 3,5 till 4,5 miljoner ton mot slutet av decenniet väntas gå långsammare. Vid börsöppningen på torsdagen rasade Boliden över 15 procent.

Stor satsning föregick krisen

Beskedet kommer ett år efter att Boliden aviserat en investering på 750 miljoner kronor i en ny pasteanläggning i Garpenberg, som en del av den långsiktiga produktionsökningen.

Enligt Dagens PS beskrevs förutsättningarna för att utveckla gruvan som bättre än någonsin, med goda mineralreserver och mineraltillgångar efter flera år av framgångsrik prospektering.

Förra veckans investeringsbeslut att bygga ett nytt schakt påverkas dock inte av den aktuella krisen, enligt Staffas.

Boliden i nyckelroll för Europas metallförsörjning

Produktionsproblemen kommer i ett läge där Boliden pekats ut som strategiskt viktig för Europas kopparförsörjning.

Klas Nilsson, Director Group Communications på Boliden, framhöll i en intervju med Dagens PS tidigare i år att Europa behöver en tryggare försörjningsgrad av kritiska metaller och att Boliden har en viktig roll att spela genom gruvproduktion, smältverk och återvinning.