Svenska gruvjättens makalösa kopparfynd hotas av glaciär

Projektet Vicuña i de argentinska Anderna står inför juridiska och miljömässiga hinder. Landets strikta glaciärlagar och ett hårt motstånd från miljöorganisationer kan stoppa utvinningen av guld, silver och koppar.

Fyndet är beläget vid gränsen mellan Argentina och Chile, på 5 000 meters höjd.

Området, som omfattar fyndigheterna Filo del Sol och Josemaria, bedöms innehålla enorma mängder koppar, guld och silver. Enligt uppdaterade beräkningar rör det sig om en av världens tio största kopparresurser, med en potential som är fem gånger större än vad man tidigare trott.

Jack Lundin, vd för Lundin Mining, beskriver i ett pressmeddelande upptäckten som en ”generationstillgång”. Bolaget har ingått ett strategiskt samarbete med världens största gruvbolag, australiensiska BHP, för att dela på de massiva investeringskostnaderna.

Miljardintäkter och glaciär i konflikt

För Argentina representerar fyndet en ekonomisk livlina. Landet hoppas kunna bli världens sjätte största kopparproducent till år 2031, med exportintäkter på över 8 miljarder dollar årligen. Den argentinska presidenten Javier Milei har aktivt drivit på för att avreglera gruvsektorn för att locka utländskt kapital.

Men den politiska viljan krockar med Argentinas ”glaciärlag”, som förbjuder gruvdrift i områden med glaciärer. Miljöorganisationen Fundación Ambiente y Recursos Naturales hävdar att Lundin Mining redan brutit mot lagen genom att bedriva utforskning i känsliga områden, skriver AOL.

Leandro Gómez, koordinator för miljöpolitik vid FARN, varnar för att storskalig gruvdrift i regionen riskerar att förstöra landets viktigaste färskvattenkällor. Han avfärdar industrins tal om ”grön koppar” som ren pr.

”Vi anser inte att det är möjligt att tala om hållbar gruvdrift eller grön koppar när det handlar om utvinning av ändliga resurser med så stora avtryck”, säger Leandro Gómez.

Logistiska utmaningar på extrem höjd

Utöver de juridiska hindren pekar internationella källor på de extrema fysiska utmaningarna, vilket bland annat rapporterats av Dagens PS. Att bygga och driva en gruva på 5 000 meters höjd innebär en logistisk mardröm med tunn luft, iskyla och svår terräng.

Dessutom kräver utvinningen enorma mängder vatten i en region där tillgången redan är begränsad.

Koppar är en nyckelkomponent i allt från elbilsbatterier till solpaneler och elnät. Om projektet i Anderna stoppas kan det få konsekvenser för hela den globala energiomställningen.

För Lundin Mining och dess aktieägare är Vicuña en möjlighet att säkra en ledande position på världsmarknaden, förutsatt att de lyckas navigera förbi både glaciärer och rättsliga hinder.