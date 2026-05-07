Vändning: Ökade förväntningar på svensk export

Indexet stiger med 8,2 enheter till 59,0 för årets andra kvartal. Till en ”betydligt högre” nivå än det historiska genomsnittet på 55,4 för perioden 2007–2026.

”Vi ser en stark optimism om förväntad exportefterfrågan från flertalet regioner i andra kvartalets mätning. Osäkerheten i omvärlden består men tynger inte de svenska exportföretagen de kommande tre månaderna”, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden i ett pressmeddelande.

Ökade förväntningar på export till stora delar av världen

Indexet för förväntad exportefterfrågan från Väst-, Central- och Östeuropa, Nordamerika och Asien ”steg påtagligt” under andra kvartalet.

Samtidigt rasade – som väntat – motsvarande index för Mellanöstern, Turkiet och Afrika, mot bakgrund av kriget i Mellanöstern, enligt Business Sweden.