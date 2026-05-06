Nya superbatterier från Kina håller i 16 år

Kinesiska forskare har utvecklat en ny batteriteknik som kan få stor betydelse för framtidens energilagring.

Det handlar om ett järnbaserat flödesbatteri som i tester visat en livslängd på upp till 6 000 laddningscykler.

Det motsvarar cirka 16 års användning utan märkbar försämring av kapaciteten.

Kina störst på marknaden

Genombrottet kommer i ett läge där Kina dominerar den globala batterimarknaden. Landet står för merparten av produktionen av litiumbaserade batterier och har en stark kontroll över leveranskedjorna.

Det har skapat en oro i västvärlden kring beroende och sårbarhet, både ekonomiskt och politiskt.

Den nya lösningen bygger på järn i stället för litium, vilket innebär tydliga kostnadsfördelar, skriver Oilprice.com. Järn är betydligt billigare och mer lättillgängligt än litium.

Samtidigt minskar beroendet av gruvdrift som ofta innebär miljöproblem och sociala risker.