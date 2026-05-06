Batterier har en begränsad livslängd och blir sämre ju oftare vi använder dem. Men med en ny batteriteknik kan problemen stävjas.
Nya superbatterier från Kina håller i 16 år
Kinesiska forskare har utvecklat en ny batteriteknik som kan få stor betydelse för framtidens energilagring.
Det handlar om ett järnbaserat flödesbatteri som i tester visat en livslängd på upp till 6 000 laddningscykler.
Det motsvarar cirka 16 års användning utan märkbar försämring av kapaciteten.
Kina störst på marknaden
Genombrottet kommer i ett läge där Kina dominerar den globala batterimarknaden. Landet står för merparten av produktionen av litiumbaserade batterier och har en stark kontroll över leveranskedjorna.
Det har skapat en oro i västvärlden kring beroende och sårbarhet, både ekonomiskt och politiskt.
Den nya lösningen bygger på järn i stället för litium, vilket innebär tydliga kostnadsfördelar, skriver Oilprice.com. Järn är betydligt billigare och mer lättillgängligt än litium.
Samtidigt minskar beroendet av gruvdrift som ofta innebär miljöproblem och sociala risker.
Behöver lagra mer energi
Forskarnas framsteg handlar framför allt om en ny kemisk lösning som minskar slitaget i batteriet och förhindrar att materialen bryts ned över tid.
Till skillnad från traditionella litiumjonbatterier är flödesbatterier särskilt lämpade för att lagra energi under längre perioder.
Det gör dem mer intressanta i takt med att energisystemen förändras och andelen väderberoende kraftproduktion ökar.
Sol- och vindkraft kräver lösningar som kan lagra energi när produktionen är hög och leverera den när efterfrågan ökar.
Vill pressa kostnaderna
Om tekniken kan produceras i stor skala finns potential att förändra marknaden för energilagring. Lägre kostnader och längre livslängd kan göra investeringar mer lönsamma, särskilt för elnät och industri.
Det kan också bidra till att minska trycket på dagens råvarumarknader.
Utvecklingen är en del av en bredare satsning på alternativa batterier, där flera olika tekniska lösningar prövas.
Trots den globala konkurrensen har Kina ett tydligt försprång, inte minst genom stora investeringar i forskning och produktion inom energisektorn.
Läs mer: Ryanair vill stoppa morgonöl på flygplatser. Dagens PS