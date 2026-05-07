Oväntad vändning i Hormuz – oljepriserna reagerar direkt

Beskedet kom bara dagar efter att operationen först presenterats och satte omedelbart press på både Brent och WTI.

Trump: ”Project Freedom pausas”

Donald Trump skrev på sociala medier att USA och dess partner ”ömsesidigt kommit överens” om att pausa Project Freedom under en kort period för att se om ett avtal kan färdigställas och undertecknas.

Spänningarna ökar i sundet

Tidigare i veckan rapporterade USA:s Central Command att två amerikanska jagare eskorterat två handelsfartyg ut ur Hormuzsundet.

Iran reagerade snabbt och hotade med attacker mot amerikanska fartyg i området. Landet hävdade även att man avlossat varningsskott mot ett amerikanskt krigsfartyg, något USA dementerade.

Priserna svänger kraftigt

Oljepriserna föll först efter Trumps ursprungliga besked om eskortplanen, skriver Oilprice.com.

Sedan steg de när Iran klargjorde att man skulle attackera styrkor som närmade sig sundet, och föll därefter på nytt efter presidentens senaste uttalande.

Vid tidpunkten för OilPrice‑rapporteringen handlades Brent kring 106,50 dollar och WTI runt 98,55 dollar per fat.

Inga steg mot avtal

Trots prisrörelserna finns inga konkreta framsteg mot ett fredsavtal.



I stället har USA:s utrikesminister Marco Rubio uppmanat FN att agera och kräva att Iran upphör med attacker. Han vill också att landet tar bort minor och tillåter humanitär hjälp i området.