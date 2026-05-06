Flygbränslen riskerar att ta slut i flera länder. Det vill Tyskland undvika genom att importera bränsle från Israel.
Tysklands krisåtgärd – köper in flygbränsle från Israel
Israel planerar att inleda leveranser av flygbränsle till Tyskland efter en formell begäran från den tyska regeringen.
Beskedet kommer i ett läge där energiflöden och leveranskedjor pressas av det pågående kriget i Iran.
Det har bidragit till ökade bränslepriser och logistiska störningar i Europa.
Beror på hur konflikten utvecklas
Beslutet fattades efter att israeliska myndigheter konstaterat ett överskott i den inhemska produktionen av flygbränsle, rapporterar Reuters.
Exporten väntas genomföras i samarbete med landets raffinaderier och kommer att anpassas efter det säkerhetspolitiska läget.
Leveransernas omfattning och tidplan kan därmed förändras beroende på hur konflikten utvecklas.
Initiativet är en del av ett bredare energisamarbete mellan länderna. Parallellt utreds även möjligheten att exportera naturgas från Israel till Tyskland, i syfte att stärka den tyska energiförsörjningen.
Tuff situation för kemikalieindustrin
Tyskland har de senaste åren intensifierat arbetet med att diversifiera sina energikällor, särskilt efter tidigare störningar i importen av fossila bränslen.
Kriget i Iran har fått tydliga effekter på europeisk industri. Särskilt den tyska kemikaliesektorn påverkas, då den är starkt beroende av stabil tillgång till energi och råvaror, rapporterar Reuters.
Enligt färska indikatorer från Ifo Institute har affärsklimatet inom branschen försämrats till de lägsta nivåerna på flera år.
Lär minska produktionen
Störningar i globala leveranskedjor har lett till ökade kostnader och brist på insatsvaror. Samtidigt har vissa företag sett en tillfällig ökning i efterfrågan, men bedömer att den inte är varaktig.
Flera aktörer planerar därför att minska produktionen framöver för att anpassa sig till osäkerheten.
Den tyska kemisektorn är en central del av landets ekonomi och fungerar som leverantör till bland annat fordonsindustrin, byggsektorn och tillverkningsindustrin.
Försöker mildra effekterna
Därmed får störningar i sektorn breda effekter på hela ekonomin.
Israels beslut att exportera flygbränsle kan ses som ett försök att mildra de mest akuta effekterna av energibristen.
Samtidigt understryker utvecklingen hur snabbt geopolitiska konflikter kan påverka energimarknader och industriproduktion i Europa.
