Tysklands krisåtgärd – köper in flygbränsle från Israel

Israel planerar att inleda leveranser av flygbränsle till Tyskland efter en formell begäran från den tyska regeringen.

Beskedet kommer i ett läge där energiflöden och leveranskedjor pressas av det pågående kriget i Iran.

Det har bidragit till ökade bränslepriser och logistiska störningar i Europa.

Beror på hur konflikten utvecklas

Beslutet fattades efter att israeliska myndigheter konstaterat ett överskott i den inhemska produktionen av flygbränsle, rapporterar Reuters.

Exporten väntas genomföras i samarbete med landets raffinaderier och kommer att anpassas efter det säkerhetspolitiska läget.

Leveransernas omfattning och tidplan kan därmed förändras beroende på hur konflikten utvecklas.

Initiativet är en del av ett bredare energisamarbete mellan länderna. Parallellt utreds även möjligheten att exportera naturgas från Israel till Tyskland, i syfte att stärka den tyska energiförsörjningen.