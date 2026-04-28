Här byggs världens första gruva med AI och robotar

Startupen Mariana Minerals lanserar det som beskrivs som världens första helt autonoma gruvoperation vid sin anläggning CopperOne i avlägsna sydöstra Utah, enligt Forbes.

Bakom projektet står vd:n och medgrundaren Turner Caldwell, som tidigare ledde Teslas arbete med batteriråvaror och metallförsörjning, inklusive uppbyggnaden av bolagets litiumprojekt i Texas.

I systemet ingår automatiserade borriggar, stora självkörande lastbilar som transporterar malm och en AI-driven plattform kallad MarianaOS som koordinerar hela operationen i realtid.

På den drygt 4 000 hektar stora anläggningen patrullerar även Boston Dynamics robothund Spot, lastad med sensorer, för att övervaka förhållandena på platsen.

Stora potentiella vinster

Caldwell pekar på stora ekonomiska vinster med modellen.

”Detta blir den första gruvan som drivs med heltäckande autonomi. När vi tittar på möjligheterna med autonom gruvdrift och raffinering ser vi potentialen för en minskning av raffineringskostnaderna med 30 procent och en minskning av gruvkostnaderna med 40 till 50 procent, säger han till Forbes.

Gruvan som Mariana förvärvade i slutet av förra året drevs tidigare som Lisbon Valley Mining Company, men tvingades stänga 2024 på grund av stigande driftskostnader och svårigheter att rekrytera personal till den avlägsna platsen.

Bristen på lastbilsförare lyfts fram som en avgörande faktor bakom nedläggningen, ett problem som autonomin är tänkt att lösa.