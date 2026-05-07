Berkshire Hathaways nya vd Greg Abel, 63, möttes av respekt från aktieägarna under helgens årsstämma i Omaha.
Men frånvaron av Warren Buffett märktes tydligt. Publiken var betydligt mindre än tidigare år, och arenan hade gott om tomma stolar.
Tomma stolar när Abel tar över efter Buffett
”Jag saknade erfarenheterna och filosofin”
Många aktieägare var imponerade av Greg Abels breda kunskap om koncernens verksamheter, som spänner över försäkring, järnväg, energi, tillverkning och detaljhandel.
Alexandra Cook, professor i redovisning och finans, sa att han lyckades lugna aktieägarna och att hans kunskap var tydlig.
Men flera aktieägare saknade den ton som Buffett och Charlie Munger gjorde till ett signum.
”Tidigare år satt Warren Buffett och Charlie Munger på scenen och delade med sig av både investerings‑ och livserfarenheter. I år hörde jag inte något sådant,” säger Xiao Zhang från Boston.
Andra aktieägare betonade att Buffett och Munger redan lagt grunden för Abels ledarskap och att kulturen kommer att bestå även när publiken förändras.
Hundratals osålda chokladaskar
Även det traditionella shoppingevenemanget visade en tydlig skillnad. Reuters rapporterar om kortare köer och varor som blev kvar på borden.
See’s Candies hade hundratals osålda chokladaskar, Dairy Queen stod med överblivna glassar och Fechheimer Brothers hade T‑shirts kvar när kassorna stängde .
Tidigare år har dessa produkter sålt slut, och Buffett har dragit fulla hus.
Abel vill leda länge – men det kan bli en svår uppgift
Abel har signalerat att han vill leda Berkshire i årtionden och möts av respekt.
Men flera aktieägare påpekade att han står inför en svår uppgift. Richard Callahan, bankchef på BMO, uttryckte det så här:
”Abel kan växa in i det. Men han är ingen Warren Buffett.”
