Världen befinner sig i en tid där kriget och osäkerheten formar och förändrar hur vi lever och arbetar.
Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun
Medan allas blickar riktas mot det eskalerande kriget i Mellanöstern och de svindlande summor som bränns av på slagfältet, kämpar individer på hemmaplan med en digital exkludering som vänder upp och ner på livet.
Samtidigt kliver en ny generation ut på arbetsmarknaden. Men de gör det inte ensamma.
Prislappen för kriget
Efterspelet av attacken mot Iran kan vara ett av militärhistoriens mest väntade skeenden. Vi kommenterade i veckan det strategiska läget och konstaterar att USA och Israel har försatt sig i en situation där Irans regim i princip bara behöver överleva för att vinna.
Men krig handlar också om ekonomiska kostnader. Johannes Stenlund har granskat de ekonomiska konsekvenserna och rapporterar om prislappen för amerikanska skattebetalare.
Konflikten i Iran beräknas kosta de amerikanska skattebetalarna upp till en miljard dollar – per dag.
För ett land som redan brottas med ett enormt budgetunderskott är det en tung börda som riskerar att driva upp statsskulden ännu snabbare. Skulle kriget pågå i bara två månader kan den totala ekonomiska kostnaden landa på 65 miljarder dollar.
När den digitala dörren stängs
Medan de globala marknaderna skakar under hotet om en oljekris, möter många svenskar en betydligt mer personlig kris.
Karin Andersen har i en serie artiklar belyst bankernas hårda nypor i jakten på penningtvätt, något som slår skoningslöst mot oskyldiga kunder.
Ett av de mest upprörande fallen rör en kvinna vars konto och BankID spärrades efter ett helt vanligt köp på en populär svensk butikskedja.
Utan BankID krymper världen snabbt ihop; hon kunde inte teckna avtal, legitimera sig eller ens söka jobb. Konsekvenserna blev förödande: skulder hos Kronofogden och en förlorad hyresrätt.
I vårt östra grannland ser vi en helt annan typ av kris. Viggo Cavling rapporterar om den nordiska hotellkedjan Primehotels som nu har ansökt om konkurs efter en sex år lång kamp för överlevnad. Bakom kollapsen ligger en kombination av pandemins efterskalv, kriget i Ukraina och ett hotellutbud som vuxit sig för stort.
Bolaget öppnade två nya hotell i Helsingfors så sent som 2022, mitt i en svag marknad där affärsresandet ännu inte återhämtat sig.
Generationen som tar med föräldrarna till jobbet
Samtidigt som vissa stängs ute från samhället, kliver generation Z in i yrkeslivet med en helt ny inställning till stöd och oberoende.
Johan Colliander skriver om en uppmärksammad trend där var femte ung arbetssökande nu tar med sig en förälder på anställningsintervjun. Men det stannar inte där; en tredjedel har fått hjälp med löneförhandlingen och var tionde har låtit en förälder sköta förhandlingen direkt med chefen.
Vi på redaktionen tackar för att du läser Realtid och önskar en givande fortsatt läsning av veckans fördjupningar.