En av fem unga tar med föräldrarna på jobbintervjun

Enligt en undersökning från karriärplattformen Zety, som omfattade omkring 1 000 unga arbetstagare i generation Z, uppger var femte att en förälder deltagit vid en jobbintervju.

Enligt studien deltog 15 procent fysiskt och 5 procent digitalt, rapporterar Newsweek. Resultatet pekar på en bredare trend där gränsen mellan familjeliv och yrkesliv suddas ut alltmer för unga i början av karriären.

Inte bara jobbintervjuer

Föräldrainflytandet sträcker sig långt bortom själva intervjun.

Enligt samma undersökning har 44 procent fått hjälp av föräldrar att skriva eller redigera sitt cv. En av fem uppger att en förälder kontaktat en arbetsgivare eller rekryterare å deras vägnar.

En tredjedel har fått hjälp med löneförhandling, och var tionde har låtit en förälder förhandla lönen direkt med chefen, skriver Fortune.