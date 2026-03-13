En ny amerikansk undersökning visar att 20 procent av unga jobbsökare i generation Z har haft med sig en förälder på anställningsintervju. Trenden syns även i Sverige.
En av fem unga tar med föräldrarna på jobbintervjun
Enligt en undersökning från karriärplattformen Zety, som omfattade omkring 1 000 unga arbetstagare i generation Z, uppger var femte att en förälder deltagit vid en jobbintervju.
Läs även: Nu tar unga med föräldrar till jobbintervjun: ”Blev chockad”. Dagens PS
Enligt studien deltog 15 procent fysiskt och 5 procent digitalt, rapporterar Newsweek. Resultatet pekar på en bredare trend där gränsen mellan familjeliv och yrkesliv suddas ut alltmer för unga i början av karriären.
Inte bara jobbintervjuer
Föräldrainflytandet sträcker sig långt bortom själva intervjun.
Enligt samma undersökning har 44 procent fått hjälp av föräldrar att skriva eller redigera sitt cv. En av fem uppger att en förälder kontaktat en arbetsgivare eller rekryterare å deras vägnar.
Missa inte: Därför kallar sig allt fler ”grundare” på Linkedin. Realtid
En tredjedel har fått hjälp med löneförhandling, och var tionde har låtit en förälder förhandla lönen direkt med chefen, skriver Fortune.
Sker även i Sverige
Trenden är inte begränsad till USA. Redan 2024 bekräftade svenska arbetsgivare som Espresso House, Max, Fitness24seven och Hemköp att föräldrar till vuxna barn tar en allt aktivare roll i jobbsökandet.
Läs även: CV är meningslöst – rekryterare vill se din personlighet. Dagens PS
Tim Pettersson, vd för rekryteringsbolaget Talent Bureau, beskrev sin reaktion när en 20-årig kandidat dök upp med sin mamma på intervjun.
På hans bolag, som rekryterar inom IT och ekonomi, hör föräldrar av sig minst en gång i veckan angående sina barns jobbmöjligheter.
Utvecklingen oroar
Flera experter är oroade för utvecklingen.
Kevin Thompson, vd för 9i Capital Group, kopplar fenomenet till osäkerhet inför arbetslivet och begränsad erfarenhet av professionella miljöer, skriver Newsweek.
Missa inte: Dina barndomsvänner kan påverka din inkomst i dag. Realtid
HR-konsulten Bryan Driscoll varnar för att unga som förlitar sig på föräldrarnas hjälp riskerar att aldrig utveckla förmågan att hävda sig själva, något de kommer att behöva vid löneförhandlingar och konflikter på arbetsplatsen.
Tv-profilen och investeraren Kevin O’Leary, känd från Shark Tank, uttryckte sig ännu hårdare.
Han kallade trenden en skrämmande signal och ifrågasatte huruvida någon som behöver en förälder vid sin sida kan antas klara av att fatta självständiga beslut, skriver Fortune.
Orsakerna bakom debatteras
Vad utvecklingen beror på är omdiskuterat. Sociala medier, en tuffare arbetsmarknad och mindre transparenta rekryteringsprocesser har alla lyfts fram som möjliga förklaringar.
Läs även: Glöm tunga CV:n – därför kräver en startup ”jägare” snarare än ”förvaltare”. Dagens PS
Elia Psouni, professor i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet, har pekat på risken med att välmenande föräldrar i sin iver att hjälpa till tränger sig in i sina barns liv.
Klart är att den som tar med mamma eller pappa till nästa jobbintervju bör tänka sig för. Som Drew Powers, grundare av Powers Financial Group, uttryckte det till Newsweek: vid någon punkt måste även en fågelunge lämna boet.