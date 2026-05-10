Restauranger går till börsen: "Fina företag med starka kassaflöden"

Efter två rekonstruktioner klev Christopher Roos in som vd och delägare med ett tydligt uppdrag: att staka ut en ny riktning.

Enligt Roos var pandemin den avgörande orsaken till bolagets ekonomiska svårigheter, kombinerat med en tidigare mycket expansiv fas som blev svår att finansiera under krisåren. Idag beskriver han läget som betydligt bättre och mer stabilt.

Läs mer:

Analys: Svensk turism är en miljardbransch – men fortfarande en myra i BNP

Slut på aggressiv expansion

Under grundarna Filip och Daniel Guvens ledning växte koncernen snabbt genom flertalet förvärv. Under den nuvarande ledningen är strategin en annan. Roos betonar att fokus nu ligger på att bygga verksamheten från en stabilare grund snarare än att köpa på sig fler enheter i hög takt. Även om ambitionen att växa finns kvar, lär det dröja innan bolaget går in i en ny offensiv fas.

Trots de tidigare utmaningarna lever drömmen om aktiemarknaden. Roos ser positivt på en framtida börsintroduktion för restaurangkoncernen, även om tidplanen är osäker.

”Jag tycker branschen i allmänhet förtjänar representation på börsen. Att få visa upp restaurangverksamheter som fina företag med transparens och starka kassaflöden.”

Förnyelse av klassiska adresser

ANNONS

Koncernen genomför just nu flera strategiska förändringar i sitt Stockholmsbestånd. Den välkända asiatiska krogen East har stängts för att ge plats åt ett nytt koncept som förväntas öppna under hösten. Samtidigt har restaurang Pas d’Art på Biblioteksgatan bytt namn till Bibon. Syftet är att sänka trösklarna och göra erbjudandet mer lättillgängligt och folkligt i ett område som genomgår en omfattande förändring till gågator.

Museet Prinsen förblir orört på vägen mot börsen

Mitt i förnyelsearbetet finns det verksamheter som inte får röras. Restaurang Prinsen beskrivs av Roos som ett ”museum” av husmanskost och historisk miljö. Här är strategin att bevara det klassiska konceptet och menyn år efter år.

Enligt Roos är det värdskapet och personalens kontinuitet som skapar stabilitet över tid, och några planer på att ändra det välkända varumärket finns inte.

När Christopher Roos blickar framåt är målbilden tydlig. Ambitionen är att Gastro Hospitality ska växa till en betydande aktör med en miljardomsättning. Han stänger inte heller dörren för att bredda verksamheten mot hotellsegmentet i framtiden, och nämner branschkollegan Vimal Kovac som en inspirationskälla inom hospitality.

Restaurangbranschens väg mot börsen kräver nu att bolaget bevisar sin långsiktiga lönsamhet efter de senaste årens stålbad.