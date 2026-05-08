Matpriserna stiger – dyrare än på tre år

Globala livsmedelspriser steg i april till den högsta nivån på över tre år, enligt nya siffror från Food and Agriculture Organization, FAO.

Uppgången kopplas främst till ökade kostnader och störningar i leveranskedjorna till följd av kriget mellan Iran och USA:s allierade i regionen.

FAO:s index för livsmedelsråvaror steg med 1,6 procent jämfört med mars och ligger nu 2,5 procent högre än för ett år sedan.

Kostnaderna pressas upp

Prisökningarna drevs framför allt av vegetabiliska oljor, kött och spannmål, rapporterar Reuters.

Kriget, som nu pågått i tio veckor, har kraftigt påverkat trafiken genom Hormuzsundet, en central transportväg för energi och råvaror.

Begränsningar i leveranser av diesel och gödningsmedel har pressat upp produktionskostnaderna för jordbruket globalt.

Får följdeffekter

Samtidigt har högre oljepriser ökat efterfrågan på biobränslen, vilket bidragit till stigande priser på vegetabiliska oljor.

FAO:s delindex för vegetabiliska oljor steg nära 6 procent i april och nådde den högsta nivån sedan sommaren 2022.

Även köttpriserna nådde rekordnivåer, medan spannmålspriserna steg till följd av oro för väderförhållanden och minskad vetesådd nästa år.

