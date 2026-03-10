Den nordiska hotellkedjan Primehotels har ansökt om konkurs. Bolaget drev hotell i flera finska städer och har under flera år kämpat med förluster. Bakom kollapsen finns pandemins efterskalv, kriget i Ukraina – och ett hotellutbud som blivit för stort
Hotellkedja i konkurs – pandemin och hotellboomen blev för mycket
Finsk hotellkedja i konkurs
Den finska hotelloperatören Primehotels har lämnat in en konkursansökan till Helsingfors tingsrätt. Bolaget har under de senaste åren drivit hotell i flera finska städer men ekonomin har varit pressad under hela 2020-talet.
Bland hotellen finns Hotelli Rantapuisto i Helsingfors, Spahotel Casino i Savonlinna och Hotel Oscar i Varkaus, skriver Sanomat.
Tidigare drev bolaget även Hotel Mestari i Helsingfors och Hotel Sveitsi i Hyvinge. Flera av dessa verksamheter såldes redan 2024 när ekonomin började bli allt mer ansträngd.
Som mest omsatte koncernen cirka 37,5 miljoner euro år 2023. Samtidigt redovisades ett rörelseresultat på minus 19 miljoner euro.
Året därpå sjönk omsättningen till 22,6 miljoner euro och skuldsättningen ökade kraftigt. Bolagets soliditet föll från redan svaga nivåer till kraftigt negativa siffror.
Sex år av kamp
Enligt vd Eero Nuutinen har bolaget kämpat för sin överlevnad under lång tid.
”Vi har haft en sexårig kamp för att överleva som slutar så här”, säger han till Savon Sanomat.
Trots konkursen väntas hotellen inte stänga. Tanken är i stället att konkursboet ska hitta nya operatörer som kan ta över verksamheten.
Fel tajming i Helsingfors
En viktig förklaring till krisen är utvecklingen på hotellmarknaden i Helsingfors.
Primehotels öppnade två nya hotell i huvudstaden så sent som 2022. Tajmingen var långt ifrån idealisk.
Marknaden var fortfarande svag efter pandemin och affärsresandet hade ännu inte återhämtat sig.
”De öppnade i princip i en tom marknad”, har Nuutinen tidigare sagt.
Enligt bolagets egna siffror ligger hotellens beläggning i Helsingfors runt 59 procent. Före pandemin låg den på cirka 74 procent.
I hotellbranschen räcker det ofta med några procentenheters tapp för att ekonomin ska gå från vinst till förlust.
Svensk koppling till hotellprojekt
Krisen har också en indirekt svensk koppling.
Primehotels var tidigare tänkt att driva det stora hotellprojektet Grand Hansa i centrala Helsingfors men drog sig ur innan hotellet öppnade.
I dag drivs hotellet av Petter Stordalens hotellbolag.
Samtidigt är Helsingfors en marknad där flera nordiska hotellkedjor konkurrerar, däribland svenska Scandic som länge haft en stark position i Finland.
Ett nordiskt hotellproblem
Primehotels konkurs är därför mer än bara en finsk företagsnyhet.
Efter pandemin har många städer i Norden byggt fler hotell samtidigt som affärsresandet förändrats.
Resultatet är en hotellmarknad där utbudet på flera håll vuxit snabbare än efterfrågan.
När det händer räcker det ibland med dålig tajming – och några tuffa år – för att ett hotellbolag ska gå i konkurs.
