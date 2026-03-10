Hotellkedja i konkurs – pandemin och hotellboomen blev för mycket

Sex år av kamp

Enligt vd Eero Nuutinen har bolaget kämpat för sin överlevnad under lång tid.

”Vi har haft en sexårig kamp för att överleva som slutar så här”, säger han till Savon Sanomat.

Trots konkursen väntas hotellen inte stänga. Tanken är i stället att konkursboet ska hitta nya operatörer som kan ta över verksamheten.

Fel tajming i Helsingfors

En viktig förklaring till krisen är utvecklingen på hotellmarknaden i Helsingfors.

Primehotels öppnade två nya hotell i huvudstaden så sent som 2022. Tajmingen var långt ifrån idealisk.

Marknaden var fortfarande svag efter pandemin och affärsresandet hade ännu inte återhämtat sig.

”De öppnade i princip i en tom marknad”, har Nuutinen tidigare sagt.

Enligt bolagets egna siffror ligger hotellens beläggning i Helsingfors runt 59 procent. Före pandemin låg den på cirka 74 procent.

I hotellbranschen räcker det ofta med några procentenheters tapp för att ekonomin ska gå från vinst till förlust.

Svensk koppling till hotellprojekt

Krisen har också en indirekt svensk koppling.

Primehotels var tidigare tänkt att driva det stora hotellprojektet Grand Hansa i centrala Helsingfors men drog sig ur innan hotellet öppnade.

I dag drivs hotellet av Petter Stordalens hotellbolag.

Samtidigt är Helsingfors en marknad där flera nordiska hotellkedjor konkurrerar, däribland svenska Scandic som länge haft en stark position i Finland.

Helsingfors har de senaste åren fått flera nya hotell, vilket skapat en tuff konkurrens om gästerna. (Foto: Pixabay)

Ett nordiskt hotellproblem

Primehotels konkurs är därför mer än bara en finsk företagsnyhet.

Efter pandemin har många städer i Norden byggt fler hotell samtidigt som affärsresandet förändrats.

Resultatet är en hotellmarknad där utbudet på flera håll vuxit snabbare än efterfrågan.

När det händer räcker det ibland med dålig tajming – och några tuffa år – för att ett hotellbolag ska gå i konkurs.

