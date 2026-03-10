11 mars
Perfect Weekend

Hotellkedja i konkurs – pandemin och hotellboomen blev för mycket

Hotellmarknaden i Helsingfors har ännu inte återhämtat sig fullt efter pandemin. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling

Den nordiska hotellkedjan Primehotels har ansökt om konkurs. Bolaget drev hotell i flera finska städer och har under flera år kämpat med förluster. Bakom kollapsen finns pandemins efterskalv, kriget i Ukraina – och ett hotellutbud som blivit för stort

Finsk hotellkedja i konkurs

Den finska hotelloperatören Primehotels har lämnat in en konkursansökan till Helsingfors tingsrätt. Bolaget har under de senaste åren drivit hotell i flera finska städer men ekonomin har varit pressad under hela 2020-talet.

Bland hotellen finns Hotelli Rantapuisto i Helsingfors, Spahotel Casino i Savonlinna och Hotel Oscar i Varkaus, skriver Sanomat.

Tidigare drev bolaget även Hotel Mestari i Helsingfors och Hotel Sveitsi i Hyvinge. Flera av dessa verksamheter såldes redan 2024 när ekonomin började bli allt mer ansträngd.

Som mest omsatte koncernen cirka 37,5 miljoner euro år 2023. Samtidigt redovisades ett rörelseresultat på minus 19 miljoner euro.

Året därpå sjönk omsättningen till 22,6 miljoner euro och skuldsättningen ökade kraftigt. Bolagets soliditet föll från redan svaga nivåer till kraftigt negativa siffror.

Sex år av kamp

Enligt vd Eero Nuutinen har bolaget kämpat för sin överlevnad under lång tid.

”Vi har haft en sexårig kamp för att överleva som slutar så här”, säger han till Savon Sanomat.

Trots konkursen väntas hotellen inte stänga. Tanken är i stället att konkursboet ska hitta nya operatörer som kan ta över verksamheten.

Fel tajming i Helsingfors

En viktig förklaring till krisen är utvecklingen på hotellmarknaden i Helsingfors.

Primehotels öppnade två nya hotell i huvudstaden så sent som 2022. Tajmingen var långt ifrån idealisk.

Marknaden var fortfarande svag efter pandemin och affärsresandet hade ännu inte återhämtat sig.

”De öppnade i princip i en tom marknad”, har Nuutinen tidigare sagt.

Enligt bolagets egna siffror ligger hotellens beläggning i Helsingfors runt 59 procent. Före pandemin låg den på cirka 74 procent.

I hotellbranschen räcker det ofta med några procentenheters tapp för att ekonomin ska gå från vinst till förlust.

Petter Stordalen satsar över hundra miljoner euro på renoveringen av anrika Hotel Kämp i Helsingfors
och på flera andra hotell i den finska huvudstaden. (Foto: Pressbild/TT)

Svensk koppling till hotellprojekt

Krisen har också en indirekt svensk koppling.

Primehotels var tidigare tänkt att driva det stora hotellprojektet Grand Hansa i centrala Helsingfors men drog sig ur innan hotellet öppnade.

I dag drivs hotellet av Petter Stordalens hotellbolag.

Samtidigt är Helsingfors en marknad där flera nordiska hotellkedjor konkurrerar, däribland svenska Scandic som länge haft en stark position i Finland.

Helsingfors har de senaste åren fått flera nya hotell, vilket skapat en tuff konkurrens om gästerna. (Foto: Pixabay)

Ett nordiskt hotellproblem

Primehotels konkurs är därför mer än bara en finsk företagsnyhet.

Efter pandemin har många städer i Norden byggt fler hotell samtidigt som affärsresandet förändrats.

Resultatet är en hotellmarknad där utbudet på flera håll vuxit snabbare än efterfrågan.

När det händer räcker det ibland med dålig tajming – och några tuffa år – för att ett hotellbolag ska gå i konkurs.

Läs även: Världens bästa krog i blåsväder – nya anklagelser mot hyllade stjärnkocken

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

