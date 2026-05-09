Efterkrigstidens Tyskland krävde stora uppoffringar för att få ekonomin på fötter. De efterkommande generationerna är betydligt mer bekväma, menar Reinhold Würth.
Industrilegendaren: Den yngre generationen är för bekväm
Den tyske miljardären och industriledaren Reinhold Würth varnar för att Tysklands ekonomiska guldålder är över.
I en uppmärksammad debattartikel beskriver grundaren av Würth Group hur landet tappat både konkurrenskraft och arbetsmoral efter decennier av välstånd.
Würth beskriver perioden från andra världskrigets slut fram till 2026 som 80 gyllene år präglade av fred, ekonomisk tillväxt och stabil demokrati.
Behövde inte göra samma uppoffringar
Samtidigt menar han att det tyska samhället gradvis förändrats sedan millennieskiftet, när trygghet och bekvämlighet började väga tyngre än ambition och entreprenörskap.
Enligt Würth har yngre generationer i allt större utsträckning prioriterat balans i livet framför karriär och ekonomisk utveckling.
Han pekar på ett förändrat synsätt på arbete där viljan att göra uppoffringar för företag och industri minskat.
”Det har lett till att en hel generation har omorienterat sig bort från den stressiga processen att bygga sin egen överlevnadsstrategi mot ett tryggt och bekvämt liv. Orolig för krig? Inte alls. Stress på jobbet? Inte det heller. Betalade föräldrarna för en resa runt jorden efter att ha avslutat sin utbildning? Oh, ja!”, skriver han i en debattartikel i Euronews.
Vill ha lägre löner
Industrimannen riktar också skarp kritik mot kostnadsläget i Tyskland. Han anser att höga lönekrav och ökade produktionskostnader gjort tyska företag mindre konkurrenskraftiga internationellt.
Enligt Würth kan produktionskostnader i andra EU-länder vara upp till 50 procent lägre än i Tyskland, vilket driver företag att flytta tillverkning utomlands.
Han varnar för att utvecklingen riskerar att påskynda avindustrialiseringen av Europas största ekonomi.
Tog över på 1950-talet
Würth Group, som säljer monterings- och fästmaterial till industri och hantverk, finns i dag i omkring 80 länder och hade en omsättning på drygt 20 miljarder euro under 2025.
Bolaget har vuxit kraftigt sedan Reinhold Würth tog över verksamheten som 19-åring efter sin fars död på 1950-talet.
Trots den dystra analysen ser Würth möjligheter för Tyskland att återta mark inom framtidsbranscher.
Han lyfter särskilt fram elektronik, IT och artificiell intelligens som områden där landet måste investera betydligt mer för att kunna konkurrera med amerikanska teknikjättar som Google och Apple.
Läs mer: Ny kung på tronen – detta är världens mest sålda läkemedel. Dagens PS