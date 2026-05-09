Industrilegendaren: Den yngre generationen är för bekväm

Den tyske miljardären och industriledaren Reinhold Würth varnar för att Tysklands ekonomiska guldålder är över.

I en uppmärksammad debattartikel beskriver grundaren av Würth Group hur landet tappat både konkurrenskraft och arbetsmoral efter decennier av välstånd.

Würth beskriver perioden från andra världskrigets slut fram till 2026 som 80 gyllene år präglade av fred, ekonomisk tillväxt och stabil demokrati.

Behövde inte göra samma uppoffringar

Samtidigt menar han att det tyska samhället gradvis förändrats sedan millennieskiftet, när trygghet och bekvämlighet började väga tyngre än ambition och entreprenörskap.

Enligt Würth har yngre generationer i allt större utsträckning prioriterat balans i livet framför karriär och ekonomisk utveckling.

Han pekar på ett förändrat synsätt på arbete där viljan att göra uppoffringar för företag och industri minskat.

”Det har lett till att en hel generation har omorienterat sig bort från den stressiga processen att bygga sin egen överlevnadsstrategi mot ett tryggt och bekvämt liv. Orolig för krig? Inte alls. Stress på jobbet? Inte det heller. Betalade föräldrarna för en resa runt jorden efter att ha avslutat sin utbildning? Oh, ja!”, skriver han i en debattartikel i Euronews.