Iran behöver bara tåla mer stryk än marknaden

Viktiga lärdomar från USA:s historia

Marknaden tycks nästan lika optimistisk som USA:s ledning. Det syntes tydligt på reaktionerna när Donald Trump uttalade sig om att man snart har vunnit. Men bara för att USA säger att det ska bli ett kort krig behöver det förstås inte bli så.

Det finns gott om exempel på krig som inte var tänkta att bli så långa. Historien är full av exempel på anfallare som underskattat sin motståndares uthållighet. Inte sällan där USA själva är exemplet.

Korea, Afghanistan, Irak och framför allt Vietnam. Krig som blev allt annat än kortvariga.

Ett annat välbekant exempel i dag är förstås Rysslands misslyckade krig i Ukraina. Putins ”speciella militäroperation” är över fyra år lång och pågår fortfarande.

En liknande utveckling i Iran skulle bli oerhört plågsam. Framför allt för regionen där kriget äger rum, men också för världsekonomin.

Krig är helt enkelt oberäkneliga och när motståndaren har över fyrtio års förberedelser i ryggen och står inför undergång och total förnedring ger man troligen inte upp.

Början på ett långt krig

Än så länge ser USA ut att vara långt från att nå sina uttalade mål.

Hittills har man i princip lyckats ersätta en ayatolla Khamenei med en ny ayatolla Khamenei och det har i sin tur redan lett till ofantliga kostnader för amerikanska skattebetalare, tusentals döda i regionen och globalt ekonomiskt kaos.

Det är förstås ingen som vet hur det slutar, och kanske blir det så att USA och Israel ”vinner” kriget inom några veckor. Men om man ska nå målet om att tvinga Iran till regimskifte eller fullständig underkastelse är det fullt möjligt att världen måste lära sig att leva med ännu ett långt krig.

För fredens skull hoppas jag istället att Vita huset gör som de gjort tidigare. Att man fegar ur när verkligheten kommer ifatt och förhandlar fram en vapenvila.

En sak är i alla fall säker i dessa osäkra tider. Oavsett hur det slutar kommer Donald Trump att utnämna sig själv till krigets vinnare.

PS. Samtidigt som kriget i Mellanöstern och energimarknaden fångar världens ögon beter sig USA gränslöst och regelvidrigt mot Kuba för att försöka knäcka landet. Ytterligare ett exempel där landets stora makt används för att försöka tvinga fram ett regimskifte. Deras agerande där förtjänar att uppmärksammas mer.