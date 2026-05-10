Fortsatt hög ränta plågar USA

Envist inflationstryck och nu även starka jobbsiffror.

Chansen för att Kevin Warsh – ny chef för centralbanken Federal Reserve (Fed) – kan sänka styrräntan i USA ser ut att minska dag för dag.

Med det ökar även kollisionsrisken med president Donald Trump.

Ny statistik visar att 115 000 nya arbetstillfällen skapades utanför jordbrukssektorn i USA i april – fler än de 65 000 analytikerna räknat med.

Inflationen har i fem år legat över Feds mål på två procent. Skenande bränslekostnader ger nu också ökat inflationstryck.

Det gör att Fed – som i juni för första gången under Warshs ledarskap ska besluta om styrräntan – får svårt att tillgodose Trumps krav om snabba sänkningar.

Fed kommer flytta fokus till att begränsa uppåtgående inflationsrisker nu när arbetsmarknaden verkar vara tillbaka på rätt spår, säger Lindsay Rosner på storbanken Goldman Sachs till CNBC.

Utredning lades ned

Warsh, nominerad av Trump, tar i mitten av maj över efter Jerome Powell med presidentens förväntan på en mindre stram penningpolitik över sig.

Hans tillträde följer efter ett år där Trump regelbundet kritiserat föregångaren Powell för att vara saktfärdig med att sänka styrräntan.

Justitiedepartementet inledde också en brottsutredning mot Powell, kopplat till den kostsamma renoveringen av centralbankens huvudkontor. Det ledde i sin tur till att Warshs utnämning blockerades i senatens bankutskott, där republikanen Thom Tillis först ville se att Powell-utredningen lades ned, vilket sedermera skedde.