Många minns med fasa den senaste inflationsvågen som sköljde över världen. Nu riskerar ett liknande scenario att inträffa. Men investerare tycks inte skydda sina tillgångar som trott.
Inflationsskräcken får fäste bland investerare – ny våg på gång
Oron för en ny inflationsvåg blir allt starkare bland både både experter och konsumenter.
Ändå väljer många investerare att inte öka sina innehav i inflationsskyddade obligationer.
Det väcker frågor om hur marknaden egentligen ser på inflation – och om obligationsmarknaden fortfarande fungerar som en pålitlig temperaturmätare för framtida prisökningar, menar bedömare.
Långa obligationer populära
Räntorna på långa statsobligationer har stigit kraftigt under våren. I Japan har räntan på 30-åriga statsobligationer passerat 4 procent för första gången.
Motsvarande amerikanska ränta stigit över 5 procent. I Storbritannien närmar sig långa obligationsräntor 6 procent.
Bakom utvecklingen ligger oro för stora budgetunderskott, fortsatt hög inflation och stigande geopolitiska risker efter den senaste konflikten mellan Iran och västvärlden.
En enkät från Bank of America visar att många kapitalförvaltare ser inflation som den största risken för finansmarknaderna, skriver The Economist.
Ingen rusning
Normalt skulle en sådan inflationsoro väntas driva investerare mot inflationsskyddade obligationer, så kallade TIPS i USA.
Dessa värdepapper är kopplade till konsumentpriser och ger investerare skydd mot stigande inflation genom att både kapital och räntor justeras upp.
Men marknaden för TIPS har varit förhållandevis lugn.
Skillnaden mellan räntan på vanliga statsobligationer och inflationsskyddade obligationer – den så kallade break-even-inflationen – ligger fortfarande nära nivåer som är förenliga med centralbankens inflationsmål.
Mindre likvid marknad
Enligt bedömare speglar det dock inte nödvändigtvis investerarnas verkliga syn på inflationen.
Marknaden för inflationsskyddade obligationer är betydligt mindre och mindre likvid än marknaden för vanliga statsobligationer.
Många innehavare, exempelvis pensionsfonder, köper obligationerna för långsiktigt skydd och handlar sällan aktivt.
Dessutom fungerar vanliga amerikanska statsobligationer fortfarande som en global säker hamn i tider av finansiell oro.
Ger inte alltid rättvis bild
Investerare fortsätter därför att köpa traditionella statsobligationer trots inflationsrisker, vilket pressar ned deras räntor och därmed också skillnaden mot TIPS.
Fenomenet blev tydligt under pandemikrisen 2020, då marknaden prissatte extremt låg inflation kort innan den kraftigaste inflationsuppgången på flera decennier tog fart.
Utvecklingen visar att obligationsmarknaden inte alltid ger en rättvisande bild av investerarnas inflationsoro, särskilt under perioder av finansiell stress och geopolitisk osäkerhet, menar experter.
