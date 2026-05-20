Inflationsskräcken får fäste bland investerare – ny våg på gång

Oron för en ny inflationsvåg blir allt starkare bland både både experter och konsumenter.

Ändå väljer många investerare att inte öka sina innehav i inflationsskyddade obligationer.

Det väcker frågor om hur marknaden egentligen ser på inflation – och om obligationsmarknaden fortfarande fungerar som en pålitlig temperaturmätare för framtida prisökningar, menar bedömare.

Långa obligationer populära

Räntorna på långa statsobligationer har stigit kraftigt under våren. I Japan har räntan på 30-åriga statsobligationer passerat 4 procent för första gången.

Motsvarande amerikanska ränta stigit över 5 procent. I Storbritannien närmar sig långa obligationsräntor 6 procent.

Bakom utvecklingen ligger oro för stora budgetunderskott, fortsatt hög inflation och stigande geopolitiska risker efter den senaste konflikten mellan Iran och västvärlden.

En enkät från Bank of America visar att många kapitalförvaltare ser inflation som den största risken för finansmarknaderna, skriver The Economist.