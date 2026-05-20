Brasilien och Australien vädjar till Kina om kvoter

Brasilien och Australien har båda nått nästan taket för sina tillåtna nötköttsleveranser till Kina för 2026 och riskerar att tvingas stoppa exporten helt redan nästa månad, rapporterar Reuters.

Kina är världens största nötköttsimportör. Enbart under årets första kvartal importerade landet brasilianskt nötkött till ett värde av nästan 3 miljarder dollar och australienskt nötkött till nästan 1 miljard dollar, enligt kinesiska handelsdata.

Strafftullar när kvoterna överstigs

Det kvotsystem som Kina införde i december förra året för att skydda sin inhemska industri innebär att en strafftull på 55 procent träder i kraft för de båda länderna så snart kvoterna är uttömda, ett utfall som kan bli verklighet redan i juni om exporten fortsätter i nuvarande takt.

Brasiliens jordbruksminister André de Paula och Australiens handelsminister Don Farrell befinner sig båda i Kina denna vecka för att förhandla med kinesiska tjänstemän.

Länderna vill att Kina ska omfördela outnyttjade kvoter från andra exportörer till dem. Vid utgången av mars hade exempelvis Argentina använt 27,5 procent, Uruguay 15 procent och Nya Zeeland 14 procent av sina respektive kvoter.

Australien har också diskuterat att undanta ben och kylt kött från kvotberäkningen, vilket skulle ge utrymme för ökad export totalt.