Världens två största nötköttsexportörer pressar på för utökade kvoter på den kinesiska marknaden, men bedömare tror att Beijing kommer att avslå begäran.
Brasilien och Australien vädjar till Kina om kvoter
Brasilien och Australien har båda nått nästan taket för sina tillåtna nötköttsleveranser till Kina för 2026 och riskerar att tvingas stoppa exporten helt redan nästa månad, rapporterar Reuters.
Kina är världens största nötköttsimportör. Enbart under årets första kvartal importerade landet brasilianskt nötkött till ett värde av nästan 3 miljarder dollar och australienskt nötkött till nästan 1 miljard dollar, enligt kinesiska handelsdata.
Strafftullar när kvoterna överstigs
Det kvotsystem som Kina införde i december förra året för att skydda sin inhemska industri innebär att en strafftull på 55 procent träder i kraft för de båda länderna så snart kvoterna är uttömda, ett utfall som kan bli verklighet redan i juni om exporten fortsätter i nuvarande takt.
Brasiliens jordbruksminister André de Paula och Australiens handelsminister Don Farrell befinner sig båda i Kina denna vecka för att förhandla med kinesiska tjänstemän.
Länderna vill att Kina ska omfördela outnyttjade kvoter från andra exportörer till dem. Vid utgången av mars hade exempelvis Argentina använt 27,5 procent, Uruguay 15 procent och Nya Zeeland 14 procent av sina respektive kvoter.
Australien har också diskuterat att undanta ben och kylt kött från kvotberäkningen, vilket skulle ge utrymme för ökad export totalt.
Små chanser till framgång
Trots ansträngningarna är bedömarna skeptiska. Isabel Nepstad, vd för konsultfirman BellaTerra Consulting i Shanghai, säger till Reuters att Kina sannolikt kommer att avslå även denna gång.
Många kinesiska nötköttsproducenter har gått med förlust de senaste åren, och brasilianskt kött konkurrerar ofta direkt med inhemska produkter.
Brasiliens nötköttsindustriorganisation Abrafrigo varnar för att landet kan förlora upp till 3 miljarder dollar i exportintäkter i år om kvoterna inte ändras.
Australien bedöms klara sig bättre och kan i stället styra om en del av exporten till Japan, Sydkorea och USA.
Har öppnat upp för amerikanska produkter
Till saken hör att Kina förra veckan, efter president Donald Trumps besök, öppnade upp sin marknad för amerikanska nötköttsproducenter igen.
Enligt analytiker på det australiensiska konsultföretaget Episode 3 minskar det sannolikheten för att Kina ska vilja utöka kvoterna för andra länder.
Situationen belyser hur utsatt Brasilien är i sin roll som råvaruleverantör till Kina.
Råvaror utgör omkring 75 procent av landets export till Kina, och trots att president Lula da Silva aktivt stärkt de ekonomiska banden med Beijing är beroendet av kinesiska marknadsbeslut påtagligt.
EU-Australien-frihandelsavtalet, som undertecknades i mars, kan på sikt ge Australien alternativa marknader, men löser inte den omedelbara exportpressen mot Kina.