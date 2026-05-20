Utmanar Avanza: Lanserar Sveriges billigaste globalfond

Montrose Global får en totalavgift på 0,09 procent, vilket är något lägre än Avanza Globals 0,10 procent, skriver. Fonden är en så kallad matarfond som investerar i indexfonden DNB Global Index och ger exponering mot cirka 1 300 bolag globalt.

”Avanza är billigare än Nordnet och nu blir vi billigare än Avanza, säger Montroses sparekonom Nicklas Andersson till Placera.

Ska locka kunder

Andersson, som liksom flera andra nyckelpersoner på Montrose har ett förflutet på Avanza, är tydlig med motivet bakom lanseringen: att locka kunder och bygga varumärket, och att marginalen får stå tillbaka.

Globalfonder är ett stort segment. Hälften av svenskarnas fondsparande ligger i den kategorin, uppger Andersson.

Montrose har tidigare nått milstolpen 10 miljarder kronor i förvaltat kapital, och den uttalade ambitionen är att utmana Nordnet och Avanza på den svenska sparmarknaden. Globalfonden är plattformens första regelrätta aktiefond, tidigare har två ETF:er med global inriktning lanserats.

Carnegie och DNB:s ”Avanza-dödare”

Plattformen, som beskrivits som en ”Avanza-dödare”, lanserades för allmänheten i april förra året efter en betaperiod med drygt 10 000 användare.

Carnegie och DNB står bakom satsningen, som riktar sig till privatinvesterare mellan Avanzas breda kundbas och Carnegies mer exklusiva klientel.

”Vi har bara börjat, sade vd och medgrundare Alexander Boman i samband med lanseringen då.